- 05 Oca 2022 - 09:09 G: 05 Oca 2022 - 09:12

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 5 Ocak 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 5 Ocak 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 5 Ocak 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Ankara’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen su altyapısı çalışmaları bugün de devam ediyor. Bu çalışmalar esnasında su kesintilerinin ortaya çıkıp çıkmayacağını merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili bilgi almak için ASKİ’ye dönüyor. Peki, ASKİ 5 Ocak Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 5 Ocak Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…


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05 Oca 2022 - 09:09 - Yaşam

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