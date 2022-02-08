Her Şeye Muhalefet Olan Burçlar Hangisidir? İşte Bir Türlü Susmak Bilmeyen O Burç…

Her burcun insanının kendini savunma şekli birbirine göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı burcun insanları tüm olaylara mesafeli ve inanılmaz derecede şeffaf yaklaşabiliyorken; bazı burcun insanları, her olaya karşı muhalefet olmadan edemiyor. Sürekli bir şeylere burnunu sokmaları ile ün salmış olan o burçlar, her konuda fikir vermeden duramıyor. Öte yandan listede yer alan ve muhalefet yapmada en iyileri olan o burçları görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç muhalefet olmakta bir numaradır? İşte sürekli bir şeylere burnunu sokan o burç…



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