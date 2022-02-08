- 08 Şub 2022 - 12:47 G: 08 Şub 2022 - 12:48

Her Şeye Muhalefet Olan Burçlar Hangisidir? İşte Bir Türlü Susmak Bilmeyen O Burç…

Her burcun insanının kendini savunma şekli birbirine göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı burcun insanları tüm olaylara mesafeli ve inanılmaz derecede şeffaf yaklaşabiliyorken; bazı burcun insanları, her olaya karşı muhalefet olmadan edemiyor. Sizde her konuda muhalefet olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun insanının kendini savunma şekli birbirine göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı burcun insanları tüm olaylara mesafeli ve inanılmaz derecede şeffaf yaklaşabiliyorken; bazı burcun insanları, her olaya karşı muhalefet olmadan edemiyor. Sürekli bir şeylere burnunu sokmaları ile ün salmış olan o burçlar, her konuda fikir vermeden duramıyor. Öte yandan listede yer alan ve muhalefet yapmada en iyileri olan o burçları görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç muhalefet olmakta bir numaradır? İşte sürekli bir şeylere burnunu sokan o burç…


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08 Şub 2022 - 12:47 - Burç Haberleri

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