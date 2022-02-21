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21 Şub 2022 - 22:20

Tarkan’nın Eski Sevgilisini Duyanlar Şaştı Kaldı! Eşi Sinir Krizine Girebilir! Meğer, Evliliğin Ucundan Dönmüşler... Yok Artık!

Attığı her adım ile olay olan ünlülerden biri olan Megastar Tarkan, geçtiğimiz gün 2,5 yıl aranın ardından yeniden sahnelere geri döndü. Bu dönüşü ile birlikte hayranları tarafından mercek altına alınan ünlü pop şarkıcısı Tarkan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...