Tarkan’nın Eski Sevgilisini Duyanlar Şaştı Kaldı! Eşi Sinir Krizine Girebilir! Meğer, Evliliğin Ucundan Dönmüşler... Yok Artık!
Attığı her adım ile olay olan ünlülerden biri olan Megastar Tarkan, geçtiğimiz gün 2,5 yıl aranın ardından yeniden sahnelere geri döndü. Bu dönüşü ile birlikte hayranları tarafından mercek altına alınan ünlü pop şarkıcısı Tarkan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Attığı her adım ile olay olan ünlülerden biri olan Megastar Tarkan, geçtiğimiz gün 2,5 yıl aranın ardından yeniden sahnelere geri döndü. Bu dönüşü ile birlikte hayranları tarafından mercek altına alınan ünlü pop şarkıcısı Tarkan, geçmişteki sevgilisi ile herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Tarkan’ın eski sevgilisi kim? Tarkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…
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21 Şub 2022 - 22:20 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.