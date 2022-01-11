Bilgi Yarışmasında En Fazla Para Kazanan Burçlar Hangisidir? İşte Genel Kültürü Kuvvetli O Burçlar…
Her burcun öğrenmeye olan açlığı ve öğrenme seviyesi birbirine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu durum ise, burçların tamamı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına dahil olsa her birinin alacağı ödül birbirine göre farklılık gösterecektir demek oluyor. Sizde Kim Milyoner Olmak İster 'de şanslı olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun öğrenmeye olan açlığı ve öğrenme seviyesi birbirine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu durum ise, burçların tamamı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına dahil olsa her birinin alacağı ödül birbirine göre farklılık gösterecektir demek oluyor. Öte yandan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonu garantileyen o burcu görenler, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında hangi burç ne kadar kazanır? İşte en bilge o burçlar…
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11 Oca 2022 - 22:05 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.