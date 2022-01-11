Bilgi Yarışmasında En Fazla Para Kazanan Burçlar Hangisidir? İşte Genel Kültürü Kuvvetli O Burçlar…

Her burcun öğrenmeye olan açlığı ve öğrenme seviyesi birbirine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu durum ise, burçların tamamı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına dahil olsa her birinin alacağı ödül birbirine göre farklılık gösterecektir demek oluyor. Öte yandan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonu garantileyen o burcu görenler, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında hangi burç ne kadar kazanır? İşte en bilge o burçlar…



Detaylar diğer sayfada!