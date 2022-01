Ankara'da servis ücretleri 2022 ne kadar oldu? Ankara Okul servis ücretlerine zam mı geldi? Okul servisi en kısa ve en uzak mesafe ne kadar?

Ankara'da personel ve öğrenci taşıması yapan servis araçlarının ücretlerine yaklaşık yüzde 20 oranında bir artış yapıldı. Personel servis ücretleri Midibüs (0 ve 17 koltuk) ilk kalkış 225 TL ve her Km için 3,5 TL olurken, okul servis ücretleri en yakın; 0-3 km'ye kadar yıllık 3.130 TL oldu.

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tunçay Elmadağlı, personel ve öğrenci servis hizmetine ilişkin yeni ücret tarifesinin Birlik Ücret Tarifeleri Değerlendirme Komisyonunda görüşülerek karara bağlandığını ve yine ANKESOB tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini kaydetti.

Yaklaşık yüzde 20'lik artışla bir fiyat ayarlamasının yapıldığını belirten Oda Başkanı Elmadağlı, "Başta akaryakıttaki artışlar olmak üzere, enflasyon, malzeme-işçilik vesaire gibi girdi maliyetleri çok arttı. Pandemide en çok etkilenen kesim servisçi esnafımız oldu. Üstelik yaşadığımız ekonomik krizden dolayı da artık dayanacak gücümüz kalmadı. Esnaf zor durumdaydı. Maliyetlerimiz çok fazla. Bu yüzden yeni bir ücret ayarlamasının yapılması kaçınılmaz oldu. Kamuoyunun bizleri anlayışla karşılayacağı inancıyla yeni tarifelerin hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

Ankara'da servis ücretleri 2022 Ne Kadar Oldu? Ankara servis ücretlerine zam mı geldi?

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası'nın talebi üzerine Birlik Ücret Tarifeleri Değerlendirme Komisyonunda görüşülerek karara bağlanan ve ANKESOB Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Ankara Metropolü Personel Servis Fiyatları Azami Hadlerini gösterir Ücret Tarifesi şu şekilde oluştu:

Otobüs (36 ve üzeri koltuk) ilk kalkış 435 TL, her km için 5 TL, Midibüs (26 ve 35 koltuk) ilk kalkış 385 TL, her km için 4,5 TL, Midibüs (18 ve 25 koltuk) ilk kalkış 275 TL, her km için 4 TL, Midibüs (0 ve 17 koltuk) ilk kalkış 225 TL, her km için 3,5 TL.

Okul servisi en kısa ve en uzak mesafe ne kadar?

Ankara Metropolü 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Servis Fiyatları Azami Hadlerini Gösterir Ücret Tarifesi ise şu şekilde oluştu:

O Km'den 3 km'ye kadar yıllık 3.130 TL, 3 Km'den 6 Km'ye kadar yıllık 3.455 TL, 6 Km'den 10 Km'ye kadar yıllık 3.995 TL, 10 Km'den 15 Km'ye kadar yıllık 4.645 TL, 15 Km'yi aşan her Km için ilave yıllık 90 TL.