- 05 Oca 2022 - 18:07

Yargı Dizisinin Ceylin’i Eski Haliyle Şok Etti! Pınar Deniz’in O Fotoğrafını Görenlerin Şaştı Kaldı! “Sanki Kardeşi Gibi!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin karakterinin eski hali şok etkisi yarattı. Pınar Deniz’in o fotoğrafını görenlerin ağzı yarım metre açık kaldı! Görenler Pınar Deniz’e hem benzetip, hem benzetemeyince; “Pınar Deniz’in kardeşi gibi ama değil gibi de” yorumlarını almıştı.

Sevilerek takip edilen Yargı dizisinde oyunculuğuyla büyük bir çıkış yakalayan Pınar Deniz, sosyal medyada paylaşmış olduğu görsellerle “Yok artık” dedirtiyor. Geçtiğimiz günlerde Pınar Deniz’in çok küçükken rol aldığı diziden bir görseli ortaya çıkmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

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05 Oca 2022 - 18:07 Ankara- Yaşam

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