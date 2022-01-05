Yargı Dizisinin Ceylin’i Eski Haliyle Şok Etti! Pınar Deniz’in O Fotoğrafını Görenlerin Şaştı Kaldı! “Sanki Kardeşi Gibi!”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin karakterinin eski hali şok etkisi yarattı. Pınar Deniz’in o fotoğrafını görenlerin ağzı yarım metre açık kaldı! Görenler Pınar Deniz’e hem benzetip, hem benzetemeyince; “Pınar Deniz’in kardeşi gibi ama değil gibi de” yorumlarını almıştı.
Sevilerek takip edilen Yargı dizisinde oyunculuğuyla büyük bir çıkış yakalayan Pınar Deniz, sosyal medyada paylaşmış olduğu görsellerle “Yok artık” dedirtiyor. Geçtiğimiz günlerde Pınar Deniz’in çok küçükken rol aldığı diziden bir görseli ortaya çıkmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.