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05 Oca 2022 - 18:07

Yargı Dizisinin Ceylin’i Eski Haliyle Şok Etti! Pınar Deniz’in O Fotoğrafını Görenlerin Şaştı Kaldı! “Sanki Kardeşi Gibi!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin karakterinin eski hali şok etkisi yarattı. Pınar Deniz’in o fotoğrafını görenlerin ağzı yarım metre açık kaldı! Görenler Pınar Deniz’e hem benzetip, hem benzetemeyince; “Pınar Deniz’in kardeşi gibi ama değil gibi de” yorumlarını almıştı.