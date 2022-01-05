Masterchef’in Üçüncü Finalisti Belli Oldu! Seyirci Televizyonu Kıracak, Karakolluk Olacak! Mehmet Şefle Akraba Olduğu Konuşuluyordu…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in üçüncü finalisti belli oldu. Seyircinin sinirden televizyonları kırıp; sinir krizi yaşayacağı hatta karakolluk olacağı yönünde yorumlar ise gündeme bomba gibi düştü. Mehmet Şefle akraba olduğu konuşulan Dilara Başaran, Acun Medya tarihini değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde ikinci ceketinde sahibi belli olmuştu. Final haftasına giriş yapan Masterchef ekibinde heyecan ise tam anlamıyla beşe katlanmıştı. Konuk olarak katılan şeflerin tabaklarını yapan ve yaratıcı yemeklerini çıkaran yarışmacılardan bu akşam bir isim daha şef ceketini giyecekti. Peki, hangi isim şef ceketini giyen isim oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.