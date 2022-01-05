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05 Oca 2022 - 16:54

Masterchef’in Üçüncü Finalisti Belli Oldu! Seyirci Televizyonu Kıracak, Karakolluk Olacak! Mehmet Şefle Akraba Olduğu Konuşuluyordu…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in üçüncü finalisti belli oldu. Seyircinin sinirden televizyonları kırıp; sinir krizi yaşayacağı hatta karakolluk olacağı yönünde yorumlar ise gündeme bomba gibi düştü. Mehmet Şefle akraba olduğu konuşulan Dilara Başaran, Acun Medya tarihini değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…