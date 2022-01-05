- 05 Oca 2022 - 16:54 G: 05 Oca 2022 - 16:58

Masterchef’in Üçüncü Finalisti Belli Oldu! Seyirci Televizyonu Kıracak, Karakolluk Olacak! Mehmet Şefle Akraba Olduğu Konuşuluyordu…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in üçüncü finalisti belli oldu. Seyircinin sinirden televizyonları kırıp; sinir krizi yaşayacağı hatta karakolluk olacağı yönünde yorumlar ise gündeme bomba gibi düştü. Mehmet Şefle akraba olduğu konuşulan Dilara Başaran, Acun Medya tarihini değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde ikinci ceketinde sahibi belli olmuştu. Final haftasına giriş yapan Masterchef ekibinde heyecan ise tam anlamıyla beşe katlanmıştı. Konuk olarak katılan şeflerin tabaklarını yapan ve yaratıcı yemeklerini çıkaran yarışmacılardan bu akşam bir isim daha şef ceketini giyecekti. Peki, hangi isim şef ceketini giyen isim oldu?

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05 Oca 2022 - 16:54 Ankara- Yaşam

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