Masterchef Dilara’nın Tabağı Çalıntı Çıktı! Şefler Diskalifiye Kararını Verdi, Ceket Giyemeden Üzeri Çizildi! “Hak Ettiğin Yerdesin!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Dilara’nın tabağı iddialara göre çalıntı tabak çıktı! Şeflerin diskalifiye kararını verdiği konuşulurken; ceket giymeden üzerinin çizildiği gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine birçok kişi ise “Hak ettiğin yerdesin! Yani evindesin” yorumlarında bulundu. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde ise Hasan Biltekin, şef ceketini giyen ikinci isim olmuştu. Ağızları açık bırakan ve her bölümü daha heyecanlı geçen Masterchef yarışmasının bu akşamki bölümünde programa konuk olarak katılacak olan isim ise Şef Ömür Akkor olacaktı. Bunun yanında şef adayları süt çeşitleriyle yaratıcılıklarını konuşturacaklardı. Tam da o sırada skandal bir olay yaşandı ve Dilara Başaran’ın tabağı çalıntı çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.