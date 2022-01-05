Masterchef Dilara’nın Tabağı Çalıntı Çıktı! Şefler Diskalifiye Kararını Verdi, Ceket Giyemeden Üzeri Çizildi! “Hak Ettiğin Yerdesin!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde ise Hasan Biltekin, şef ceketini giyen ikinci isim olmuştu. Ağızları açık bırakan ve her bölümü daha heyecanlı geçen Masterchef yarışmasının bu akşamki bölümünde programa konuk olarak katılacak olan isim ise Şef Ömür Akkor olacaktı. Bunun yanında şef adayları süt çeşitleriyle yaratıcılıklarını konuşturacaklardı. Tam da o sırada skandal bir olay yaşandı ve Dilara Başaran’ın tabağı çalıntı çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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