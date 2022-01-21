Büşra Pekin'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Görenler Şaştı kaldı! Dilber Ay ile Yaşları Çok Dikkat Çekti...
Türkiye’nin 2008 – 2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanımaya başladığı ünlü ve güzel oyuncu Büşra Pekin, ÇGHB ekibi arasında kariyerine güçlü şekilde devam eden isimler arasında yer aldı. Sizde Büşra Pekin ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Türkiye’nin 2008 – 2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanımaya başladığı ünlü ve güzel oyuncu Büşra Pekin, ÇGHB ekibi arasında kariyerine güçlü şekilde devam eden isimler arasında yer aldı. ÇGHB projesinden sonra birçok dizi ve filmde rol alan ve öte yandan birçok programda da boy gösteren Büşra Pekin, son olarak 2020 yılında Bayi Toplantısı filminde canlandırdığı “Övgü” karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından rahmetli şarkıcı Dilber Ay’ın hayatını anlatan “Dilber Ay” filminde merhum sanatçıyı canlandıran Büşra Pekin’in yaşı, duyan herkesi şaşkına çevirdi… İşte tüm detaylar…
21 Oca 2022 - 21:59 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.