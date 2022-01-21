Büşra Pekin'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Görenler Şaştı kaldı! Dilber Ay ile Yaşları Çok Dikkat Çekti...

Türkiye’nin 2008 – 2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanımaya başladığı ünlü ve güzel oyuncu Büşra Pekin, ÇGHB ekibi arasında kariyerine güçlü şekilde devam eden isimler arasında yer aldı. ÇGHB projesinden sonra birçok dizi ve filmde rol alan ve öte yandan birçok programda da boy gösteren Büşra Pekin, son olarak 2020 yılında Bayi Toplantısı filminde canlandırdığı “Övgü” karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından rahmetli şarkıcı Dilber Ay’ın hayatını anlatan “Dilber Ay” filminde merhum sanatçıyı canlandıran Büşra Pekin’in yaşı, duyan herkesi şaşkına çevirdi… İşte tüm detaylar…