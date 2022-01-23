Dövizle Kira Ödemesi TL'ye Çevrilir Mi Merak Uyandırdı! Kira İçin Hangi Dava Açılır? Kira Tespit Ve Uyarlaması Davası Nedir?
Şimdilerde belli bir dalgalanma arasında seyir eden döviz kuru, geçtiğimiz aylara göre daha üst banttan işlem görmeye başladı. Dövizdeki bu hareketliliği hesap edemeyen vatandaşların yaptığı döviz kuru teminle kira sözleşmeleri ise, vatandaşları bir hayli zor durumda bırakmaya başladı. Sizde Dövizle kira ödemsinin TL'ye çevrilmesini düşünüyorsanız işte size detaylar...
Şimdilerde belli bir dalgalanma arasında seyir eden döviz kuru, geçtiğimiz aylara göre daha üst banttan işlem görmeye başladı. Dövizdeki bu hareketliliği hesap edemeyen vatandaşların yaptığı döviz kuru teminle kira sözleşmeleri ise, vatandaşları bir hayli zor durumda bırakmaya başladı. Öte yandan kiracıların bu konuda haklarını aramak için yasalarca pek çok yolu bulunuyor. Peki, dövizle kira ödemesi TL'ye çevrilir mi? Kira için hangi dava açılır? Kira tespit ve uyarlaması davası nedir? İşte, detaylar…
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23 Oca 2022 - 19:40 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.