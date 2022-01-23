Dövizle Kira Ödemesi TL'ye Çevrilir Mi Merak Uyandırdı! Kira İçin Hangi Dava Açılır? Kira Tespit Ve Uyarlaması Davası Nedir?

Şimdilerde belli bir dalgalanma arasında seyir eden döviz kuru, geçtiğimiz aylara göre daha üst banttan işlem görmeye başladı. Dövizdeki bu hareketliliği hesap edemeyen vatandaşların yaptığı döviz kuru teminle kira sözleşmeleri ise, vatandaşları bir hayli zor durumda bırakmaya başladı. Öte yandan kiracıların bu konuda haklarını aramak için yasalarca pek çok yolu bulunuyor. Peki, dövizle kira ödemesi TL'ye çevrilir mi? Kira için hangi dava açılır? Kira tespit ve uyarlaması davası nedir? İşte, detaylar…



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