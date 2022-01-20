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20 Oca 2022 - 12:34

Ahmet Hakan'ın Yaşı Merak Konusu Oldu? Bakın Kaç Yaşında, Duyanlar Şaştı Kaldı! Arkadaşı Hülya Avşar İle Yaşları Çok Dikkat Çekti...

Türkiye’nin tanınmış gazetecilerinden biri olan Ahmet Hakan, son yazdığı yazı ile herkesin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Kur koruma TL mevduatı uygulaması ile ilgili ilk kez konuşan Ahmet Hakan, ortaya attığı iddialar ile herkesi şaşırttı. İşte Ahmet Hakan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...