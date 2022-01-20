Ahmet Hakan'ın Yaşı Merak Konusu Oldu? Bakın Kaç Yaşında, Duyanlar Şaştı Kaldı! Arkadaşı Hülya Avşar İle Yaşları Çok Dikkat Çekti...
Türkiye’nin tanınmış gazetecilerinden biri olan Ahmet Hakan, son yazdığı yazı ile herkesin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Kur koruma TL mevduatı uygulaması ile ilgili ilk kez konuşan Ahmet Hakan, ortaya attığı iddialar ile herkesi şaşırttı. İşte Ahmet Hakan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Türkiye’nin tanınmış gazetecilerinden biri olan Ahmet Hakan, son yazdığı yazı ile herkesin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Kur koruma TL mevduatı uygulaması ile ilgili ilk kez konuşan Ahmet Hakan, ortaya attığı iddialar ile herkesi şaşırttı. Bu gelişmeler üzerine mercek altına alınan Ahmet Hakan’ın yaşı herkesi hayrete düşürmeyi de başardı! Peki, Ahmet Hakan kaç yaşında? Ahmet Hakan kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
20 Oca 2022 - 12:34 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.