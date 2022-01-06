- 06 Oca 2022 - 17:01 G: 06 Oca 2022 - 17:07

Burçlar Peri Olsaydı Hangisi Olurdu? Burçların Doğum Perileri Nedir?

Zodyak kuşağında her bir burcu temsil eden bir de doğum perileri vardır. Bu doğum perileri, yine her bir burcun temel özelliklerine göre ayrılmıştır. Sizde Periler ve Burçlar dünyasını merak ediyorsanız işte size detaylar...

İnsanların, doğumlarında itibaren bazı temel ve genel özelliklere sahip olur. İnsanların doğuştan kazandıkları bu özellikleri, onlarla birlikte bir ömür kalır ve hayatın çeşitli zamanlarında bu özelliklerin her biri belirgin şekilde ortaya çıkar. Zaman zaman çevre şartları ile daha seyrek ya da daha yoğun şekilde görülebilen bu özellikler, burçlarla birlikte gelir ve burçlar, sundukları her bir özellik ile birbirlerinden ayrılır. Zodyak kuşağında her bir burcu temsil eden bir de doğum perileri vardır. Bu doğum perileri, yine her bir burcun temel özelliklerine göre ayrılmıştır ve her burcu temsil eden doğum perileri, genel özellikleri ile birbirlerinden farklıdır… Peki burçların doğum perileri nelerdir? İşte tüm detaylar…

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06 Oca 2022 - 17:01 - Burç Haberleri

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