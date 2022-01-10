Yasak Elma Dizisinden Şok Ayrılık! Eda Ece Ayrılıyor! Haber Seyirciyi Titretti, Son Detay Delirtti! Ağızlar Açık…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’dan iddialara göre Eda Ece resmen ayrılıyor! Üzeri karalanan oyuncu, kararını verdi! Seyirciyi titreten bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise dengeleri değiştirdi! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinin son bölümü seyircileri şok etmişti. Yıldız yeniden bir ihanete uğrarken; Kumru ise sinsi planını yapmıştı! Dengeleri değiştiren bu durum sonrasında birde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece’nin diziden ayrılacağı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.