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10 Oca 2022 - 20:27

Yasak Elma Dizisinden Şok Ayrılık! Eda Ece Ayrılıyor! Haber Seyirciyi Titretti, Son Detay Delirtti! Ağızlar Açık…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’dan iddialara göre Eda Ece resmen ayrılıyor! Üzeri karalanan oyuncu, kararını verdi! Seyirciyi titreten bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise dengeleri değiştirdi! Peki, neler oluyor?