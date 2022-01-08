BİM Markette Zeytin Fiyatları Ne Kadar? BİM Markette Zeytin Ucuz Mu?

Genellikle siyah ve yeşil olmak üzere 2 çeşit altında satışa sunulan zeytin ürünleri, Türkiye’de özellikle kahvaltılık bir ürün olarak en çok tüketilen temel gıda maddeleri arasında yer alıyor. Yükselen enflasyondan payını alan zeytin ürünleri, piyasa genelinde boyutlarına, geldiği yöreye, markasına ve çeşitlerine göre oldukça geniş bir fiyat aralığında satışa sunuluyor. Çizik zeytinler, kırma zeytinler, salamura zeytinler, biberli zeytinler gibi birçok farklı çeşitte satışa çıkarılan zeytin ürünleri, BİM marketlerde de alıcıları ile buluşmaya devam ediyor. Vatandaşlar, BİM marketlerde zeytin fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. BİM marketlerde de belli markalar eşliğinde satılan zeytin ürünleri, farklı fiyat aralıklarında alıcıları ile buluşmaya devam ediyor. Peki BİM marketlerde zeytin fiyatları ne kadar? BİM marketlerde zeytin fiyatları ucuz mu? İşte tüm detaylar…



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