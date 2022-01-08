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08 Oca 2022 - 14:59

Arka Sokaklar Hüsnü Çoban’ın Gelini Alev Alev Yaktı! İçine Hiçbir Şey Giymedi, Görenler Dudaklarını Isırdı! “Yandık Allah”

Kanal D Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ın gelini Asiye cayır cayır yaktı! İçine sütyen giymeyen güzel isim, görenlerin dudaklarının ısırmasına neden oldu. Birçok kişi ise “Yandık Allah” yorumlarını alan Arka Sokaklar Asiye karakterine hayat veren Melisa Şalgam nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…