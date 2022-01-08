Arka Sokaklar Hüsnü Çoban’ın Gelini Alev Alev Yaktı! İçine Hiçbir Şey Giymedi, Görenler Dudaklarını Isırdı! “Yandık Allah”
Kanal D Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ın gelini Asiye cayır cayır yaktı! İçine sütyen giymeyen güzel isim, görenlerin dudaklarının ısırmasına neden oldu. Birçok kişi ise “Yandık Allah” yorumlarını alan Arka Sokaklar Asiye karakterine hayat veren Melisa Şalgam nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh ve Zafer Ergin gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelerek gündeme bomba gibi düşmüştü. Dizinin son bölümü 25 Aralık Cuma günü gelmişti. Yeni bölüm için ise 14 Ocak Cuma günü tarih verilmişti. Peki, Arka Sokaklar dizisinde Asiye karakterine hayat veren Melisa Şalgam nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.