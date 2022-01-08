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08 Oca 2022 - 18:37

ATV ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Papaz Oldu! Soluklar Mahkemede Alındı, Yönetmenin Başı Büyük Belada! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, gündeme bomba gibi düştü. ATV kanalının ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yapımcısının birbirine girdiği hatta papaz olduğu konuşulurken; solukların mahkemede alındığı da iddia edildi. Yönetmenin başının belaya girdiği de konuşulurken; ağızları açık bırakan bir detay gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…