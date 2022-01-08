- 08 Oca 2022 - 18:37 G: 08 Oca 2022 - 18:42

ATV ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Papaz Oldu! Soluklar Mahkemede Alındı, Yönetmenin Başı Büyük Belada! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, gündeme bomba gibi düştü. ATV kanalının ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yapımcısının birbirine girdiği hatta papaz olduğu konuşulurken; solukların mahkemede alındığı da iddia edildi. Yönetmenin başının belaya girdiği de konuşulurken; ağızları açık bırakan bir detay gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, geçtiğimiz aylarda yeni sezonu için ‘Start’ verecekti ama beklenilen olmadı. Dizinin 200. Bölümü için kutlamalar yapıldı ama 200. Bölümü ekranlara gelmemişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yerine Baba Parası isimli dizi ekranlara taşınmıştı. Peki, şimdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ve ATV arasında neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

08 Oca 2022 - 18:37 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
TRT1’den Gönül Dağı Kararı! Kimse Yayından Kalkmasını Beklemiyordu, Sonuç Hüsran Oldu! Gözler Doldu, Hüngür Hüngür Ağlattı… mask
TRT1’den Gönül Dağı Kararı! Kimse Yayından Kalkmasını Beklemiyordu, Sonuç Hüsran Oldu! Gözler Doldu, Hüngür Hüngür Ağlattı…
Arka Sokaklar Bu Hafta Yok Mu, Var Mı? Arka Sokaklar 610. Yeni Bölümü Ne Zaman? Arka Sokaklar 610. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? mask
Arka Sokaklar Bu Hafta Yok Mu, Var Mı? Arka Sokaklar 610. Yeni Bölümü Ne Zaman? Arka Sokaklar 610. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Mahrem Dizisi Ne Anlatıyor, Konusu Nedir? Mahrem Kaç Bölüm? İşte Mahrem Dizisi Oyuncuları... mask
Mahrem Dizisi Ne Anlatıyor, Konusu Nedir? Mahrem Kaç Bölüm? İşte Mahrem Dizisi Oyuncuları...
Annemizi Saklarken Dizisi Uyarlama Mı Gerçek Hayat Hikayesi Mi? Annemizi Saklarken Hangi Kitaptan Uyarlama… mask
Annemizi Saklarken Dizisi Uyarlama Mı Gerçek Hayat Hikayesi Mi? Annemizi Saklarken Hangi Kitaptan Uyarlama…
Arka Sokaklar Rıza Baba’dan Acı Haber Geldi! Ekip Darmaduman Oldu, Hüngür Hüngür Ağladı! Seyirci Büyük İsyanda… “Yazıklar Olsun” mask
Arka Sokaklar Rıza Baba’dan Acı Haber Geldi! Ekip Darmaduman Oldu, Hüngür Hüngür Ağladı! Seyirci Büyük İsyanda… “Yazıklar Olsun”
Yasak Elma Dizisi İçin FOX TV’den Karar Çıktı! Eda Ece ve Şevval Sam’a Büyük Şok Geldi! Hayatlarının Kararı Yazıldı! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisi İçin FOX TV’den Karar Çıktı! Eda Ece ve Şevval Sam’a Büyük Şok Geldi! Hayatlarının Kararı Yazıldı! Neler Oluyor?
Yargı Dizisinin Kaderi Belli Oldu! Anlaşmaların Önüne Geçtiler; Başroller Her Şeyi Açıkladılar! Ağızlar Açık! Meğer… mask
Yargı Dizisinin Kaderi Belli Oldu! Anlaşmaların Önüne Geçtiler; Başroller Her Şeyi Açıkladılar! Ağızlar Açık! Meğer…
Alparslan Büyük Selçuklu'da Yürek Yakan Veda! Seyirci Hüngür Hüngür Ağlayacak, Defteri Kapandı! Kimse Bunu Beklemiyordu! mask
Alparslan Büyük Selçuklu'da Yürek Yakan Veda! Seyirci Hüngür Hüngür Ağlayacak, Defteri Kapandı! Kimse Bunu Beklemiyordu!
Aziz Dizisi Yayından Mı Kaldırıldı? Görenlerin Ağzı Açık Kaldı, Karar Verildi! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! 10 Bölüm Bile Yayınlanmadan… mask
Aziz Dizisi Yayından Mı Kaldırıldı? Görenlerin Ağzı Açık Kaldı, Karar Verildi! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! 10 Bölüm Bile Yayınlanmadan…
Yasak Elma Dizisinden Eda Ece Ayrılıyor! Üzeri Karalandı, Kararını Verdi! Seyirci Titretti, Son Detay Delirtti! Ağızlar Açık… mask
Yasak Elma Dizisinden Eda Ece Ayrılıyor! Üzeri Karalandı, Kararını Verdi! Seyirci Titretti, Son Detay Delirtti! Ağızlar Açık…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Ebru Gündeş Sosyal Medyayı Salladı! Siyah, Derin Yırtmaçlı Kıyafetiyle Yıktı Geçti! Sırtıyla Milyonları Büyüledi, Görenler Delirdi! Neler Oluyor? mask
Ebru Gündeş Sosyal Medyayı Salladı! Siyah, Derin Yırtmaçlı Kıyafetiyle Yıktı Geçti! Sırtıyla Milyonları Büyüledi, Görenler Delirdi! Neler Oluyor?
Seren Serengil’den Kahreden Haber! Acısıyla Sarsıldı, Hüngür Hüngür Ağladı! Canından Bile Yakındı, Artık Yok! Neler Oluyor? mask
Seren Serengil’den Kahreden Haber! Acısıyla Sarsıldı, Hüngür Hüngür Ağladı! Canından Bile Yakındı, Artık Yok! Neler Oluyor?
Masterchef Burcu’dan Boşanma İddialarına Şok Cevap! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Milyonlar “Yerin Dibine Girdi” Mehmet Şef Titreyecek! mask
Masterchef Burcu’dan Boşanma İddialarına Şok Cevap! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Milyonlar “Yerin Dibine Girdi” Mehmet Şef Titreyecek!
Hande Erçel’in Kardeşinden Skandal İtiraf! Instagram Sallandı, Saç Baş Kavga Ettikleri Ortaya Çıktı! Meğer Yıllar Önce Öyle Bir Sebepten… mask
Hande Erçel’in Kardeşinden Skandal İtiraf! Instagram Sallandı, Saç Baş Kavga Ettikleri Ortaya Çıktı! Meğer Yıllar Önce Öyle Bir Sebepten…
Survivor Ayşe Yüksel Bambaşka Birisi Oldu! Minicik Eteği, Üzerine Yapışan Bluzuyla Alev Alev Yaktı! Görenler Tanıyamıyor, Kıpkırmızı Rujuyla… mask
Survivor Ayşe Yüksel Bambaşka Birisi Oldu! Minicik Eteği, Üzerine Yapışan Bluzuyla Alev Alev Yaktı! Görenler Tanıyamıyor, Kıpkırmızı Rujuyla…
Survivor Batuhan’a Acun Ilıcalı’dan Şok Veto! Sağ Koluna Sataşınca; Cevabı Ağır Verildi! Seyircinin Nefesi Kesildi! Neler Oluyor? mask
Survivor Batuhan’a Acun Ilıcalı’dan Şok Veto! Sağ Koluna Sataşınca; Cevabı Ağır Verildi! Seyircinin Nefesi Kesildi! Neler Oluyor?
Arka Sokaklar Hüsnü Çoban’ın Gelini Alev Alev Yaktı! İçine Hiçbir Şey Giymedi, Görenler Dudaklarını Isırdı! “Yandık Allah” mask
Arka Sokaklar Hüsnü Çoban’ın Gelini Alev Alev Yaktı! İçine Hiçbir Şey Giymedi, Görenler Dudaklarını Isırdı! “Yandık Allah”
Masterchef Tarihinde Görülmemiş Olay! Somer Şef ve Danilo Şef… Yarışmacıların Yaptıkları Ağızları Açık Bıraktı! Tokat Gibi Çarptı… mask
Masterchef Tarihinde Görülmemiş Olay! Somer Şef ve Danilo Şef… Yarışmacıların Yaptıkları Ağızları Açık Bıraktı! Tokat Gibi Çarptı…
Survivor All Star Batuhan Karacakaya Hüngür Hüngür Ağlattı! Yıkımı Oldu, Hayatı Durdu! Yarışmaya Gitmekten Vazgeçebilir! “Yok Artık” mask
Survivor All Star Batuhan Karacakaya Hüngür Hüngür Ağlattı! Yıkımı Oldu, Hayatı Durdu! Yarışmaya Gitmekten Vazgeçebilir! “Yok Artık”
Seren Serengil’den Kavga Çıkaracak Sözler! Babasının Sevgilisiyle Evlenince… Instagram Sallandı, Hedef Gösterdiği İsim… “Yok Artık” mask
Seren Serengil’den Kavga Çıkaracak Sözler! Babasının Sevgilisiyle Evlenince… Instagram Sallandı, Hedef Gösterdiği İsim… “Yok Artık”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Hangi Burç İstediği Elde Edemez? İşte İçinde Hırs ve Başarı İsteği Olmayan Burçlar… mask
Hangi Burç İstediği Elde Edemez? İşte İçinde Hırs ve Başarı İsteği Olmayan Burçlar…
2022 Yılının Ortasında Parayı Bulacak Burçlar Hangileridir? İşte Haziran Ayında Farklı Olacak Burçlar… mask
2022 Yılının Ortasında Parayı Bulacak Burçlar Hangileridir? İşte Haziran Ayında Farklı Olacak Burçlar…
Hangi Burç Saten Kıyafetleri Taşır? İşte Torba Giyse Yakışacak Burçlar… mask
Hangi Burç Saten Kıyafetleri Taşır? İşte Torba Giyse Yakışacak Burçlar…
Hangi Burç Tescilli Güzeldir? İşte Güzellik Yarışmasına Katılsa Birinci Seçilecek İsimler… mask
Hangi Burç Tescilli Güzeldir? İşte Güzellik Yarışmasına Katılsa Birinci Seçilecek İsimler…
Masterchef Dilara’dan Skandal Gönderme! Sergen’i, Burcu’yu, Hasan’ı Topa Tuttu! Yarışma Sonrasında Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Masterchef Dilara’dan Skandal Gönderme! Sergen’i, Burcu’yu, Hasan’ı Topa Tuttu! Yarışma Sonrasında Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Ebru Gündeş Sosyal Medyayı Salladı! Siyah, Derin Yırtmaçlı Kıyafetiyle Yıktı Geçti! Sırtıyla Milyonları Büyüledi, Görenler Delirdi! Neler Oluyor? mask
Ebru Gündeş Sosyal Medyayı Salladı! Siyah, Derin Yırtmaçlı Kıyafetiyle Yıktı Geçti! Sırtıyla Milyonları Büyüledi, Görenler Delirdi! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status