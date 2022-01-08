ATV ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Papaz Oldu! Soluklar Mahkemede Alındı, Yönetmenin Başı Büyük Belada! Neler Oluyor?
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, gündeme bomba gibi düştü. ATV kanalının ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yapımcısının birbirine girdiği hatta papaz olduğu konuşulurken; solukların mahkemede alındığı da iddia edildi. Yönetmenin başının belaya girdiği de konuşulurken; ağızları açık bırakan bir detay gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, geçtiğimiz aylarda yeni sezonu için ‘Start’ verecekti ama beklenilen olmadı. Dizinin 200. Bölümü için kutlamalar yapıldı ama 200. Bölümü ekranlara gelmemişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yerine Baba Parası isimli dizi ekranlara taşınmıştı. Peki, şimdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ve ATV arasında neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.