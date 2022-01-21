Masterchef Burcu, Mehmet Şefle Anlaşmayı İmzaladı! Restoranda Çalışmalara Başladı, “Dilara Başaran Çatlayacak” Kolları Altına Aldı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Burcu Önal, Mehmet Şefle anlaşmayı resmen imzaladı! Çalışmalara başladığını gösteren Burcu Önal ise “Dilara Başaran çatlayacak kıskançlıktan” yorumlarını aldı. Mehmet Şef, Burcu Önal’ı kolları altına alırken; yaşanan durum ise dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’te sevilerek takip edilen yarışmaların arasında bulunuyordu. Yarışmaya 6. Olarak veda eden Burcu Önal ise hayranlarını derinden üzmüştü. Burcu Önal’ın vedası gündemi sarsarken; Mehmet Şefi de bu ayrılık çok etkilemişti. Peki, Masterchef Burcu Önal, nasıl bir paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.