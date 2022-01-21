Masterchef Burcu, Mehmet Şefle Anlaşmayı İmzaladı! Restoranda Çalışmalara Başladı, “Dilara Başaran Çatlayacak” Kolları Altına Aldı! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’te sevilerek takip edilen yarışmaların arasında bulunuyordu. Yarışmaya 6. Olarak veda eden Burcu Önal ise hayranlarını derinden üzmüştü. Burcu Önal’ın vedası gündemi sarsarken; Mehmet Şefi de bu ayrılık çok etkilemişti. Peki, Masterchef Burcu Önal, nasıl bir paylaşım yaptı?

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