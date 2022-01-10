- 10 Oca 2022 - 12:37 G: 10 Oca 2022 - 12:40

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 86. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 10 Ocak 2022 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…

Ekranların sevilen yarışması Zuhal Topal 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal 86. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 86. Bölüm Fragmanı

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 86. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bir haftaya başlamaya hazırlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, heyecanlı yarışı ile seyircisinin karşısındaki yerini bugün de saat 16.00’da alıyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 7 Ocak Cuma 85. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10 Ocak Pazartesi 86. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

TV8 ekranlarının fenomen yarışmalarından biri olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, her hafta beş yeni yarışmacısı ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Her hafta şampiyon ismini arayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, şampiyonuna 15 bin TL para hediyesi de veriyor. Sevilen programlardan biri olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, hafta içi her gün saat 16.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 7 Ocak Cuma 85. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Ekranlardaki yerini en son 7 Ocak 2022 Cuma günü alan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, 85. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının son bölümünde, haftanın son yarışmacısı olan Melike Hanım yarıştı. Melike Hanım’ın menüsünde; mülayim çorbası, biberli ekmek, nohutlu ıspanak sefası, patates püresi eşliğinde belen tava, brüksel sote, mevsim yeşillikli kuskus salatası, Hatay usulü şambali, acı ayran gibi lezzetler yer aldı. Günün sonunda yapılan açık oylama ile Zuhal Topal dışındaki herkesi puanını öğrenen Melike Hanım; Faruk Bey’den ve Ovadan Hanım’dan 5’er puan alırken, Uğur Bey’den 7 puan, Özlem Hanım’dan ise 9 puan aldı. Haftanın finalini de gerçekleştiren Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının son şampiyonu Faruk Bey oldu.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10 Ocak Pazartesi 86. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Ekranlardaki yerini 10 Ocak 2022 Pazartesi günü de alacak olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, 86. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni bölümünde yeni bir şampiyonluk yarışı daha başlayacak. Beş yeni yarışmacısı ile TV8 ekranlarındaki yerini alacak olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, bugün saat 16.00’da başlayacak.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 86. Bölüm Fragmanı

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 86. Bölüm Fragmanı Yemekteyiz 85. bölümü izlemek için; https://youtu.be/YMwGN9uWI90 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kanalına Abone Olmak İçin; https://bit.ly/3EqztV6 Facebook: https://www.facebook.com/yemekteyiztv/ Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacımızın evine konuk oluyoruz. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 15.000 TL'yi kazanıyor. #TV8 #ZuhalTopallaYemekteyiz

10 Oca 2022 - 12:37 - Dizi Fragmanları

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