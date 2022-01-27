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27 Oca 2022 - 22:53

Türker İnanoğlu'nun Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Oğlu İlker İnanoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Yönettiği dizi ve filmler ile adından sıkça söz ettiren isimlerden biri olan Türker İnanoğlu, şimdilerde Arka Sokaklar isimli yapım ile seyircisinin takdir ettiği isimlerden biri oldu. Merak ile takip edilen diziler ile gişesi yüksek olan filmleri yönetmesi ile ünlenen Türker İnanoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...