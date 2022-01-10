Fazıl Say Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Ece Dağıstan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Piyonun efsane isimlerinden biri olan Fazıl Say, şimdilerde elde ettiği başarıların ardından müzikseverlerin mercek altına aldığı isimlerden biri haline geldi. Kariyerinde elde ettiği başarıları ile tüm dünyayı kendisine hayran bırakan Fazıl Say ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Piyonun efsane isimlerinden biri olan Fazıl Say, şimdilerde elde ettiği başarıların ardından müzikseverlerin mercek altına aldığı isimlerden biri haline geldi. Kariyerinde elde ettiği başarıları ile tüm dünyayı kendisine hayran bırakan Fazıl Say, yaşıyla ise, tüm müzikseverleri şaşkına uğrattı. Peki, Fazıl Say kaç yaşında? Fazıl Say kimdir, aslen nereli? Fazıl Say evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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10 Oca 2022 - 13:25 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.