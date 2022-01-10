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10 Oca 2022 - 13:25

Fazıl Say Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Ece Dağıstan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Piyonun efsane isimlerinden biri olan Fazıl Say, şimdilerde elde ettiği başarıların ardından müzikseverlerin mercek altına aldığı isimlerden biri haline geldi. Kariyerinde elde ettiği başarıları ile tüm dünyayı kendisine hayran bırakan Fazıl Say ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...