Gönül Dağı Dizisinin Meryem’i Görenler Şaştı Kaldı! Cesur Kıyafetleriyle Nefesleri Kesti, Bir Bakan Bir Daha Baktı! Neler Oluyor?
TRT 1 ekranlarında Cumartesi akşamları izleyicisi ile buluşan ve şimdilerde 2. sezon yeni bölümleri ile ekranlara gelen Gönül Dağı dizisi, geçtiğimiz yıldan bu yana ekranların en sevilen yapımları arasında yer alıyor. Bozkırda geçen samimi aşk ve arkadaşlık hikayelerini ele alan Gönül Dağı dizisinin güzel oyuncusu Sevilay Gültekin ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
TRT 1 ekranlarında Cumartesi akşamları izleyicisi ile buluşan ve şimdilerde 2. sezon yeni bölümleri ile ekranlara gelen Gönül Dağı dizisi, geçtiğimiz yıldan bu yana ekranların en sevilen yapımları arasında yer alıyor. Bozkırda geçen samimi aşk ve arkadaşlık hikayelerini ele alan Gönül Dağı dizisi, oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekmeyi başarıyor.
Kadrosunda yer alan birçok oyuncunun yaşadığı gelişmelerle de zaman zaman gündeme gelen Gönül Dağı dizisi, bu kez de kadrosunda yer alan ve dizide “Meryem” karakteri ile boy gösteren ünlü oyuncusu Sevilay Gültekin’in sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Ünlü ve güzel oyuncunun cesur paylaşımları sosyal medyayı adeta yakıp kavurdu… İşte tüm detaylar…
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23 Oca 2022 - 22:28 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.