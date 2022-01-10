Söylemezsem Olmaz’da Skandal İtiraf! Eşini Hamileyken Aldatan İsim Ortaya Çıktı! Alişan Bile İşin İçinde! Buse Varol’un Açıklaması...
Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’da skandal olay yaşandı! Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya hesabının yapmış olduğu “Evli ve eşini aldatıyor! Hem de eşi hamileyken” paylaşım ağızları açık bırakmıştı. Şimdi ise eşini hamileyken aldatan isim ortaya çıktı! Alişan’ın bile işin içinde olması ise gözleri Buse Varol’a çevirdi! Peki, neler oluyor?
Sevilerek takip edilen Söylemezsem Olmaz programı birçok iddianın gün yüzüne çıkmasına neden olurken; son olarak ise ele alınan isim eşi hamileyken; eşini aldatan isme döndü. Ağızları açık bırakan bu olay ise dengeleri değiştirdi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.