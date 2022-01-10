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10 Oca 2022 - 19:36

Söylemezsem Olmaz’da Skandal İtiraf! Eşini Hamileyken Aldatan İsim Ortaya Çıktı! Alişan Bile İşin İçinde! Buse Varol’un Açıklaması...

Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’da skandal olay yaşandı! Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya hesabının yapmış olduğu “Evli ve eşini aldatıyor! Hem de eşi hamileyken” paylaşım ağızları açık bırakmıştı. Şimdi ise eşini hamileyken aldatan isim ortaya çıktı! Alişan’ın bile işin içinde olması ise gözleri Buse Varol’a çevirdi! Peki, neler oluyor?