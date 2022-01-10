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10 Oca 2022 - 19:37

Buse Varol’dan Yeni İmaj! Bu Kez Bambaşka Birisi Oldu, Saçları Yandı Koptu! Sosyal Medya Karıştı, Çalkalandı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol, yine imaj değiştirdi. Yeniden bambaşka birisi olan Buse Varol’un saçlarının yanıp kül olduğuna dair yorumlar arka arkaya geldi. Sosyal medyayı yeniden karıştıran Buse Varol, gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…