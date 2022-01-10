Buse Varol’dan Yeni İmaj! Bu Kez Bambaşka Birisi Oldu, Saçları Yandı Koptu! Sosyal Medya Karıştı, Çalkalandı! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol, yine imaj değiştirdi. Yeniden bambaşka birisi olan Buse Varol’un saçlarının yanıp kül olduğuna dair yorumlar arka arkaya geldi. Sosyal medyayı yeniden karıştıran Buse Varol, gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde FOX TV Ekranlarında yer alacak olan bir dizide rol alacağı ortaya çıkan başarılı isim ağızları açık bırakmıştı. Dizisi için bambaşka birisine dönüşen Buse Varol, sosyal medya hesabından ise bu anları paylaşmıştı. Şimdi ise tarını yeniden değiştirdiği gündeme bomba gibi düştü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.