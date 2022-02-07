Paranoid Kişilik Bozukluğu Olan Burçlar Hangisidir? İşte Kafasında Kurup Karşısındakine Kin Kusan O Burçlar…

İnsanların davranışları birçok duruma ve olaya göre değişiklik gösterebilir. Zira hiç kimse karşılaştığı her olaya karşı aynı tepkileri vererek tekdüze bir duygu yoğunluğu ile hayatını sürdürmez. Bu nedenle de korku, heyecan, mutluluk, üzüntü, şaşkınlık gibi duyguların açığa çıktığı durumlarda insanlar, karşılaştıkları durum ve olaylara karşı davranışlarını şekillendirir.

Ancak bazı kişiler ise genellikle diken üstünde tavırlarla, paranoyak hallerle dikkatleri çeker. Bu kişiler olayları tam anlamıyla kavrayamasa bile kafasında kurmaya ve kendi kurduğu senaryodan yola çıkarak karşısındakilere kin kusmaya meyillidir. İçten içe sürekli kafasında bir şeyler kuran ve bunun neticesinde de sürekli kalp kıran kişiler, genellikle aynı burçlardan çıkar… İşte tüm detaylar…



Detaylar diğer sayfada!