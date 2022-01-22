Masterchef Dilara Başaran Aşk İddialarına Noktayı Koydu! Meğer Sergen'in Aşkı Karşılıksızmış...

Geçtiğimiz hafta çeyrek final turunda MasterChef Türkiye macerasının sonuna gelen Dilara Başaran, sosyal medya hesabını yeniden aktif olarak kullanmaya başladı. Kendi sosyal medya hesabından önemli açıklamalar yapan Dilara Başaran, gerçekleştirdiği soru cevap etkinliği esnasında Sergen ile arasındaki aşk dedikodularına da son noktayı koydu. Peki, MasterChef Dilara ile Sergen sevgili mi? MasterChef Dilara ile Sergen birlikte mi? İşte, detaylar…



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