Masterchef Dilara Başaran Aşk İddialarına Noktayı Koydu! Meğer Sergen'in Aşkı Karşılıksızmış...
Geçtiğimiz hafta çeyrek final turunda MasterChef Türkiye macerasının sonuna gelen Dilara Başaran, sosyal medya hesabını yeniden aktif olarak kullanmaya başladı. Kendi sosyal medya hesabından önemli açıklamalar yapan Dilara Başaran ile ilgili son detaylar haberimizde....
Geçtiğimiz hafta çeyrek final turunda MasterChef Türkiye macerasının sonuna gelen Dilara Başaran, sosyal medya hesabını yeniden aktif olarak kullanmaya başladı. Kendi sosyal medya hesabından önemli açıklamalar yapan Dilara Başaran, gerçekleştirdiği soru cevap etkinliği esnasında Sergen ile arasındaki aşk dedikodularına da son noktayı koydu. Peki, MasterChef Dilara ile Sergen sevgili mi? MasterChef Dilara ile Sergen birlikte mi? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
22 Oca 2022 - 19:53 - Masterchef Türkiye 2021
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.