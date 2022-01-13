- 13 Oca 2022 - 15:51

Müge Anlı’nın Avukatı Rahmi Özkan’ın Eşi Kim Merak Uyandırdı! Görenler Şaştı Kaldı! Güzelliği Şok Etti, Sibel Can ve Bülent Ersoy Gerçeği Titretti!

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllardır avukat olarak görev alan Rahmi Özkan’ın eşini görenler şok oldu. Güzelliğiyle şok eden Rahmi Özkan’ın eşi, Bülent Ersoy ve Sibel Can gerçeğiyle resmen titretti! Peki, neler oluyor?

Senelerdir ekranlarda olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında birbirinden ilginç konularda izini bırakmış olan Avukat Rahmi Özkan’ın özel hayatı ise hayranları tarafından büyük bir merak konusu oldu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Rahmi Özkan’ın eşiyle olan paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Peki, Rahmi Özkan’ın sır gibi sakladığı eşi kim?

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13 Oca 2022 - 15:51 Ankara- Yaşam

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