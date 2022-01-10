- 10 Oca 2022 - 20:37

Acun Ilıcalı Survivor İçin Büyük Teklif Yapmıştı! Sözünü Aldı... Hande Erçel’in Kardeşi veya Oryantal Didem Geliyor! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un 2023 dönemi için şok isimler anılmaya başlandı! Kısa bir süre önce Hande Erçel’in kardeşi Gamze Erçel’in Survivor’a hazırlandığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise İbrahim Tatlıses’in çok değer verdiği bir ismin yarışmaya katılacağı gündeme bomba gibi düştü.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’un bu yıl All Star olacağı, gelecek yıl ise Survivor olacağı ortaya çıkmıştı. Survivor 2023 isim için ise birçok isim anılmaya başladı. Biri ise İbrahim Tatlıses’in çok değer verdiği birisi!

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10 Oca 2022 - 20:37 Ankara- Yaşam

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