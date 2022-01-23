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23 Oca 2022 - 11:15

Hadise’den Fizik Şov! En İnce Detayına Kadar Sergiledi! Akılları Başlardan Aldı, Instagram Alev Alev Yandı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den alev alev yakan video resmen geldi. Tüm kıvraklığını gösterdiği başarılı isim, Instagram’ı salladı geçti! Minicik elbisesiyle sosyal medyada yeni bir tarih yazan başarılı isim, gündemin konuşulan ismi oldu! Peki, Hadise, nasıl bir paylaşımda bulundu?