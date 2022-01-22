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22 Oca 2022 - 20:18

Kardeşlerim Dizisinde Kalpleri Acıtan Veda! Asiye Karakterinin Hayatı Bitti.. Final Sahnesinde Vedası Ortaya Çıktı!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de yürekleri yakan bir veda gerçekleşti. Asiye karakterinin hayatı biterken, diziye vedası da ortaya çıktı. Perde arkası aralanırken; Kardeşlerim dizisinin tutkulu izleyicisi ise ne yapacağını şaşırdı. Kadir ve Melisa’nın vedasından sonra öyle bir an yaşandı ki… Peki, neler oluyor?