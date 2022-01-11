Masumlar Apartmanı Dizisi Final Mi Yapacak? Dizinin Akıbeti Belli Oldu, Final Tarihi Açıklandı! Her Şey Ortaya Döküldü! Meğer…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri Masumlar Apartmanı dizisinin final yapacağına dair iddialar gündem bomba gibi düşmüştü. Dizinin akıbeti ise gündemi sarstı. Final tarihi ortaya çıkan Masumlar Apartmanı dizisinin gerçekleri ortaya döküldü! Peki, Masumlar Apartmanı dizisinin final tarihi ne zaman?
Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Aslıhan Gürbüz, Melisa Şenolsun gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü yılbaşından önceki hafta ekranlara gelmişti. Yeni bölümü için tarih verilen dizinin finali ise ortaya çıktı. Peki, milyonların ekranlara kilitlenip izlediği Masumlar Apartmanı dizisinde neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.