- 11 Oca 2022 - 11:56 G: 11 Oca 2022 - 12:07

Masumlar Apartmanı Dizisi Final Mi Yapacak? Dizinin Akıbeti Belli Oldu, Final Tarihi Açıklandı! Her Şey Ortaya Döküldü! Meğer…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri Masumlar Apartmanı dizisinin final yapacağına dair iddialar gündem bomba gibi düşmüştü. Dizinin akıbeti ise gündemi sarstı. Final tarihi ortaya çıkan Masumlar Apartmanı dizisinin gerçekleri ortaya döküldü! Peki, Masumlar Apartmanı dizisinin final tarihi ne zaman?

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Aslıhan Gürbüz, Melisa Şenolsun gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü yılbaşından önceki hafta ekranlara gelmişti. Yeni bölümü için tarih verilen dizinin finali ise ortaya çıktı. Peki, milyonların ekranlara kilitlenip izlediği Masumlar Apartmanı dizisinde neler oluyor?

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11 Oca 2022 - 11:56 Ankara- Yaşam

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