- 12 Oca 2022 - 22:04

Arka Sokaklar Dizisinde Nöbet Değişimi! Rıza Baba Gidiyor, Komiser Ali Geliyor! Her Veda Yürekleri Mahvetmişti, Kanal D’den Skandal Karar! “Yok Artık!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba’nın ayrılacağı fragmanla birlikte ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Rıza Babanın gidişiyle birlikte Komiser Ali’nin geleceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Kanal D’de skandal transfer olayı gerçekleşeceğinin açıklanması ise binlerce “Yok artık” yorumlarına neden oldu.

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh, Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin son bölümü yılbaşı gecesinden hemen önceki Cuma ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümünde ise Mesut Komiser ve Rıza Baba birbirine girmişti. Mesut Komiser uyuşturucuyla suçlanırken; Rıza Baba ise bu duruma karşın geri çekilmiş ve Mesut’un arkasında durmamıştı. Bu durum ise Mesut Komiseri çok sinirlendirmişti. Şimdi ise Rıza Baba’nın çıkacağı ve Komiser Ali’nin geleceği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Oca 2022 - 22:04 Ankara- Yaşam

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