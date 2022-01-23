Müge Anlı’da Mide Bulandıran; Kusturan Olay! Üç Erkek Bir Olup Kadına… Müge Anlı Sinirden Konuşamadı! “Utanmıyor Musunuz?”
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı, mide bulandıran ve milyonları tiksindiren bir olay yaşandı. Cinayete kurban giden bir ismin ölümünün perde arkası ise “Yok artık” dedirtti. Bir kadının tam 3 erkekle ilişki yaşadığı ortaya çıkarken; Müge Anlı ise sinirden adeta delirdi ve “Utanmıyor musunuz?” yorumunda bulundu. Peki, Müge Anlı’da neler oluyor?
Müge Anlı, programında ele aldığı faili meçhul cinayetler, kayıp ve kaçırılmalarla gündemden düşmek nedir bilmiyordu. Bu hafta ise Müge Anlı, Türkiye’nin konuştuğu Hatice – Cahit çiftinin skandal ölümünü ele aldı. Genelde zor konularda kullandığı tahtayı yeniden çıkaran Müge Anlı, öyle bir ilişki üçgenini ortaya çıkardı ki, ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.