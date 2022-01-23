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23 Oca 2022 - 11:15

Müge Anlı’da Mide Bulandıran; Kusturan Olay! Üç Erkek Bir Olup Kadına… Müge Anlı Sinirden Konuşamadı! “Utanmıyor Musunuz?”

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı, mide bulandıran ve milyonları tiksindiren bir olay yaşandı. Cinayete kurban giden bir ismin ölümünün perde arkası ise “Yok artık” dedirtti. Bir kadının tam 3 erkekle ilişki yaşadığı ortaya çıkarken; Müge Anlı ise sinirden adeta delirdi ve “Utanmıyor musunuz?” yorumunda bulundu. Peki, Müge Anlı’da neler oluyor?