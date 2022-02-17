Mahkum'un Cemre'si Seray Kaya Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Seray Kaya Kimdir, Aslen Nerelidir, Boyu Kaç?
Mahkum dizisi, usta oyuncu kadrosu ile de gözleri üzerine çeviriyor. O isimlerden biri olan ve Mahkum dizisinde Cemre’ye hayat veren Seray Kaya. Sizde Seray Kaya ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
FOX TV ekranlarının yeni fenomeni haline gelmiş olan Mahkum dizisi, şimdilerde en çok izlenen yapımlar arasındaki yerini almaya başlıyor. Ele aldığı hikayesinin orijinalliği ile tüm televizyon izleyicisinin dikkatini çeken Mahkum dizisi, usta oyuncu kadrosu ile de gözleri üzerine çeviriyor. O isimlerden biri olan ve Mahkum dizisinde Cemre’ye hayat veren Seray Kaya ise, yaşı ile herkesi bir hayli şaşırtan isimlerden biri oluyor! Peki, Mahkum dizisinin Cemre'si Seray Kaya kaç yaşında? Seray Kaya kimdir, aslen nerelidir, boyu kaç? İşte, detaylar…
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17 Şub 2022 - 18:33 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.