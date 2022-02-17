- 17 Şub 2022 - 18:33

Mahkum'un Cemre'si Seray Kaya Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Seray Kaya Kimdir, Aslen Nerelidir, Boyu Kaç?

Mahkum dizisi, usta oyuncu kadrosu ile de gözleri üzerine çeviriyor. O isimlerden biri olan ve Mahkum dizisinde Cemre’ye hayat veren Seray Kaya. Sizde Seray Kaya ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

FOX TV ekranlarının yeni fenomeni haline gelmiş olan Mahkum dizisi, şimdilerde en çok izlenen yapımlar arasındaki yerini almaya başlıyor. Ele aldığı hikayesinin orijinalliği ile tüm televizyon izleyicisinin dikkatini çeken Mahkum dizisi, usta oyuncu kadrosu ile de gözleri üzerine çeviriyor. O isimlerden biri olan ve Mahkum dizisinde Cemre’ye hayat veren Seray Kaya ise, yaşı ile herkesi bir hayli şaşırtan isimlerden biri oluyor! Peki, Mahkum dizisinin Cemre'si Seray Kaya kaç yaşında? Seray Kaya kimdir, aslen nerelidir, boyu kaç? İşte, detaylar…

Detaylar diğer sayfada!

17 Şub 2022 - 18:33 - Magazin

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Mahkum'un Cemre'si Seray Kaya Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Seray Kaya Kimdir, Aslen Nerelidir, Boyu Kaç? mask
Mahkum'un Cemre'si Seray Kaya Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Seray Kaya Kimdir, Aslen Nerelidir, Boyu Kaç?
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