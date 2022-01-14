Destan Dizisinin Güzeli Deniz Barut Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Eşi Şafak Bakkalbaşıoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer 

Şimdilerde Destan dizisinin Ece’si olarak seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Deniz Barut, herkesi kendisine hayran bıraktı. Yaşı ile herkesi daha da şaşırtan Deniz Barut’un eski eşi Şafak Bakkalbaşıoğlu ile arasındaki yaş farkı da herkesi hayrete düşürdü! Peki, Destan'ın Ulu Ece'si Deniz Barut kaç yaşında? Deniz Barut kimdir, aslen nereli? Deniz Barut sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…



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