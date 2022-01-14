Destan Dizisinin Güzeli Deniz Barut Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Eşi Şafak Bakkalbaşıoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Şimdilerde Destan dizisinin Ece’si olarak seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Deniz Barut, herkesi kendisine hayran bıraktı. Yaşı ile herkesi daha da şaşırtan Deniz Barut ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Şimdilerde Destan dizisinin Ece’si olarak seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Deniz Barut, herkesi kendisine hayran bıraktı. Yaşı ile herkesi daha da şaşırtan Deniz Barut’un eski eşi Şafak Bakkalbaşıoğlu ile arasındaki yaş farkı da herkesi hayrete düşürdü! Peki, Destan'ın Ulu Ece'si Deniz Barut kaç yaşında? Deniz Barut kimdir, aslen nereli? Deniz Barut sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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14 Oca 2022 - 00:37 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.