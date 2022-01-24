Yargı Dizisinde Engin’in Katili Belli Oldu, Ilgaz Bitti! Ceylin Çok Fena Köşeye Sıkıştı! Diziden Ayrılması An Meselesi…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisinde beyin patlatan skandal bir sahne yayınlandı. Ilgaz’ın hayatı avcunun içine konulurken; Ceylin için yaptığı o hamle ise dengeleri değiştirdi. Son bölümünde yaşanan o anlar ise seyirciden “Yok artık” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümünde ise Ceylin, Engin’i öldürme şüphesiyle birlikte cezaevine girmişti. Ceylin’in çaresiz anları ise seyirciyi çileden çıkarmıştı. Savcı Ilgaz ise Ceylin için öyle bir hamlede bulundu ki, görenler resmen delirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.