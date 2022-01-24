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24 Oca 2022 - 22:04

Yargı Dizisinde Engin’in Katili Belli Oldu, Ilgaz Bitti! Ceylin Çok Fena Köşeye Sıkıştı! Diziden Ayrılması An Meselesi…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisinde beyin patlatan skandal bir sahne yayınlandı. Ilgaz’ın hayatı avcunun içine konulurken; Ceylin için yaptığı o hamle ise dengeleri değiştirdi. Son bölümünde yaşanan o anlar ise seyirciden “Yok artık” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…