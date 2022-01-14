Ankara Öğrenci Kartı Ücretleri Merak Uyandırdı! Ankara Öğrenci Kartı Nasıl Çıkarılır, Alınır? Ankara Öğrenci Kartı Kaç Biniş Hakkı Var?

Başkent Ankara’da yaşayan öğrencilerin sıklıkla kullandığı EGO öğrenci abonman kartları, geçtiğimiz günlerde gelen 2022 yılı toplu ulaşım zammı ile birlikte yeniden belirlenmiş bulunuyor. Aktarmasız olarak kullanılan EGO öğrenci abonman kartları, biniş sayısını da güncellemiş bulunuyor. Öte yandan Ankara’da kullanılan EGO öğrenci abonman kartının alınması için birtakım şartlar bulunuyor. Peki, Ankara öğrenci kartı nasıl çıkarılır? Ankara öğrenci kartı nasıl alınır? Ankara öğrenci kartı kaç biniş hakkı var? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!