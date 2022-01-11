Serdar Ortaç’ın Eski Eşi Chloe Loughnan Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Chloe Loughnan Boyu Ve Kilosu Kaç?
Bir süredir Serdar Ortaç ile yaşadığı sorunlar ile gündemlerden düşmeyen Chloe Loughnan, geçtiğimiz günlerde verdiği poz ile herkesi şoke etti. Göğüs dekoltesi ile herkesi kendisine bir kez daha hayran bırakan Chloe Loughnan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Bir süredir Serdar Ortaç ile yaşadığı sorunlar ile gündemlerden düşmeyen Chloe Loughnan, geçtiğimiz günlerde verdiği poz ile herkesi şoke etti. Göğüs dekoltesi ile herkesi kendisine bir kez daha hayran bırakan Chloe Loughnan, boyu ve kilosu ile de merak edilen isimlerden biri oldu. Öte yandan Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan’ın yaşı herkesi şoke eden başka bir detay oldu! Peki, Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan kaç yaşında? Chloe Loughnan kimdir, aslen nereli? Chloe Loughnan boyu ve kilosu kaç? İşte, detaylar…
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11 Oca 2022 - 16:38 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.