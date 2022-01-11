- 11 Oca 2022 - 16:38 G: 11 Oca 2022 - 16:42

Serdar Ortaç’ın Eski Eşi Chloe Loughnan Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Chloe Loughnan Boyu Ve Kilosu Kaç?

Bir süredir Serdar Ortaç ile yaşadığı sorunlar ile gündemlerden düşmeyen Chloe Loughnan, geçtiğimiz günlerde verdiği poz ile herkesi şoke etti. Göğüs dekoltesi ile herkesi kendisine bir kez daha hayran bırakan Chloe Loughnan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Bir süredir Serdar Ortaç ile yaşadığı sorunlar ile gündemlerden düşmeyen Chloe Loughnan, geçtiğimiz günlerde verdiği poz ile herkesi şoke etti. Göğüs dekoltesi ile herkesi kendisine bir kez daha hayran bırakan Chloe Loughnan, boyu ve kilosu ile de merak edilen isimlerden biri oldu. Öte yandan Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan’ın yaşı herkesi şoke eden başka bir detay oldu! Peki, Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan kaç yaşında? Chloe Loughnan kimdir, aslen nereli? Chloe Loughnan boyu ve kilosu kaç? İşte, detaylar…

Detaylar diğer sayfada!

11 Oca 2022 - 16:38 - Magazin

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