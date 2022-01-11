- 11 Oca 2022 - 16:50 G: 11 Oca 2022 - 16:55

Aziz Dizisinden Kahreden Haber Geldi! Aziz Dizisinin Efnan’ı Simay Barlas’ın Başına Öyle Bir Şey Geldi Ki, Seyirci Delirdi! O Paylaşım…

Show TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Aziz dizisi, bir süredir yılbaşı molası nedeniyle seyircisinin karşısına çıkmıyordu. Geçtiğimiz günlerde seyircisine kötü bir haber daha veren Aziz dizisi, ekran molasının uzayabileceğinin sinyalini verdi. Öte yandan Aziz dizisinin başrolü ola Simay Barlas’ın yakalandığı o hastalık ise herkesi üzdü. Sizde detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...

Show TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Aziz dizisi, bir süredir yılbaşı molası nedeniyle seyircisinin karşısına çıkmıyordu. Geçtiğimiz günlerde seyircisine kötü bir haber daha veren Aziz dizisi, ekran molasının uzayabileceğinin sinyalini verdi. Öte yandan Aziz dizisinin başrolü ola Simay Barlas’ın yakalandığı o hastalık, herkesi bir hayli endişelendirdi. Peki, Aziz dizisinde neler oluyor? Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas’a ne oldu? İşte, detaylar…

 


Detaylar diğer sayfada!

11 Oca 2022 - 16:50 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Show TV’den Üç Kuruş Kararı! Kimse Bu Kadar Erken Olacağını Düşünmemişti! Karar Çıktı, Seyirciler Delirdi! Neler Oluyor? mask
Show TV’den Üç Kuruş Kararı! Kimse Bu Kadar Erken Olacağını Düşünmemişti! Karar Çıktı, Seyirciler Delirdi! Neler Oluyor?
Masumlar Apartmanı Bitti Mi, Final Mi Yaptı? Masumlar Apartmanı 54. Bölüm Ne Zaman Başlıyor? mask
Masumlar Apartmanı Bitti Mi, Final Mi Yaptı? Masumlar Apartmanı 54. Bölüm Ne Zaman Başlıyor?
Evlilik Hakkında Her Şey Bitti Mi, Final Mi Yaptı? Evlilik Hakkında Her Şey 15. Bölüm Ne Zaman Başlıyor? mask
Evlilik Hakkında Her Şey Bitti Mi, Final Mi Yaptı? Evlilik Hakkında Her Şey 15. Bölüm Ne Zaman Başlıyor?
Kardeşlerim Dizisinde Yürekleri Yakan Veda! Asiye Karakterinin Hayatı Bitti, Diziye Vedası Ortaya Çıktı! Perde Arkası Aralandı! Meğer... mask
Kardeşlerim Dizisinde Yürekleri Yakan Veda! Asiye Karakterinin Hayatı Bitti, Diziye Vedası Ortaya Çıktı! Perde Arkası Aralandı! Meğer...
Destan 7. Bölüm 2021 Full İzle! 11 Ocak 2022 Destan Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Destan 7. Bölüm 2021 Full İzle! 11 Ocak 2022 Destan Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Esra Erol'da 11 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 11 Ocak 2022 Salı ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 11 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 11 Ocak 2022 Salı ATV Canlı İzle!
Müge Anlı 11 Ocak 2022 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 11 Ocak 2022 Salı ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı 11 Ocak 2022 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 11 Ocak 2022 Salı ATV Canlı İzle!
Masumlar Apartmanı'nda Yasa Boğan Ölüm! Han Veda mı Ediyor? Seyircinin Başına Ağrılar Girdi! mask
Masumlar Apartmanı'nda Yasa Boğan Ölüm! Han Veda mı Ediyor? Seyircinin Başına Ağrılar Girdi!
Kardeşlerim Dizisine Büyük Transfer! Görenler Şaştı Kaldı… Reytingler Tavan Yapacak, Meğer Masumlar Apartmanı… mask
Kardeşlerim Dizisine Büyük Transfer! Görenler Şaştı Kaldı… Reytingler Tavan Yapacak, Meğer Masumlar Apartmanı…
Masumlar Apartmanı Naci'nin Fişi Çekildi? Safiye’nin Hazin Sonu Yakında! Tansel Öngel’in Akıbeti Belli Oldu! Diziden İkinci Çıkışı… mask
Masumlar Apartmanı Naci'nin Fişi Çekildi? Safiye’nin Hazin Sonu Yakında! Tansel Öngel’in Akıbeti Belli Oldu! Diziden İkinci Çıkışı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Serdar Ortaç’ın Eski Eşi Chloe Loughnan Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Chloe Loughnan Boyu Ve Kilosu Kaç? mask
Serdar Ortaç’ın Eski Eşi Chloe Loughnan Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Chloe Loughnan Boyu Ve Kilosu Kaç?
Survivor Ayşe’nin Sevgilisi Ortaya Çıktı! Yan Yana Pozları Sosyal Medyayı Salladı! Poyraz’la Evleneceği Konuşuluyordu Ama Meğer O İsimle… Neler Oluyor? mask
Survivor Ayşe’nin Sevgilisi Ortaya Çıktı! Yan Yana Pozları Sosyal Medyayı Salladı! Poyraz’la Evleneceği Konuşuluyordu Ama Meğer O İsimle… Neler Oluyor?
Ankara Öğrenci Kartı Nasıl Çıkarılır? Ankara Öğrenci Kartı Nasıl Alınır? Ankara Öğrenci Kartı Kaç Biniş Hakkı Var? mask
Ankara Öğrenci Kartı Nasıl Çıkarılır? Ankara Öğrenci Kartı Nasıl Alınır? Ankara Öğrenci Kartı Kaç Biniş Hakkı Var?
Ankara Toplu Taşıma Ücretleri 2022 Ne Kadar? Ego Öğrenci Ne Kadar 2022? Ankara Öğrenci Kartı Ne Kadar? mask
Ankara Toplu Taşıma Ücretleri 2022 Ne Kadar? Ego Öğrenci Ne Kadar 2022? Ankara Öğrenci Kartı Ne Kadar?
Ankara'da Günlük Balık Fiyatları Ne Kadar? Ankara Toptancı Hali Balık Fiyatları Ne Oldu? İşte Ankara Ulus Hali Balık Fiyatları mask
Ankara'da Günlük Balık Fiyatları Ne Kadar? Ankara Toptancı Hali Balık Fiyatları Ne Oldu? İşte Ankara Ulus Hali Balık Fiyatları
Ankara’da Hamsi Fiyatlarına Zam Geldi! Ankara Hamsi Balık Fiyatları 11 Ocak 2022 Ne Kadar? mask
Ankara’da Hamsi Fiyatlarına Zam Geldi! Ankara Hamsi Balık Fiyatları 11 Ocak 2022 Ne Kadar?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status