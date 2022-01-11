Aziz Dizisinden Kahreden Haber Geldi! Aziz Dizisinin Efnan’ı Simay Barlas’ın Başına Öyle Bir Şey Geldi Ki, Seyirci Delirdi! O Paylaşım…

Show TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Aziz dizisi, bir süredir yılbaşı molası nedeniyle seyircisinin karşısına çıkmıyordu. Geçtiğimiz günlerde seyircisine kötü bir haber daha veren Aziz dizisi, ekran molasının uzayabileceğinin sinyalini verdi. Öte yandan Aziz dizisinin başrolü ola Simay Barlas’ın yakalandığı o hastalık, herkesi bir hayli endişelendirdi. Peki, Aziz dizisinde neler oluyor? Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas’a ne oldu? İşte, detaylar…



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