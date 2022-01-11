Aziz Dizisinden Kahreden Haber Geldi! Aziz Dizisinin Efnan’ı Simay Barlas’ın Başına Öyle Bir Şey Geldi Ki, Seyirci Delirdi! O Paylaşım…
Show TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Aziz dizisi, bir süredir yılbaşı molası nedeniyle seyircisinin karşısına çıkmıyordu. Geçtiğimiz günlerde seyircisine kötü bir haber daha veren Aziz dizisi, ekran molasının uzayabileceğinin sinyalini verdi. Öte yandan Aziz dizisinin başrolü ola Simay Barlas’ın yakalandığı o hastalık ise herkesi üzdü. Sizde detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...
Show TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Aziz dizisi, bir süredir yılbaşı molası nedeniyle seyircisinin karşısına çıkmıyordu. Geçtiğimiz günlerde seyircisine kötü bir haber daha veren Aziz dizisi, ekran molasının uzayabileceğinin sinyalini verdi. Öte yandan Aziz dizisinin başrolü ola Simay Barlas’ın yakalandığı o hastalık, herkesi bir hayli endişelendirdi. Peki, Aziz dizisinde neler oluyor? Aziz dizisinin Efnan’ı Simay Barlas’a ne oldu? İşte, detaylar…
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11 Oca 2022 - 16:50 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.