Survivor All Star’dan Nisa Bölükbaşı Kararı! Gelecek Deniyordu, Diskalifiyesi Ortaya Çıktı! Hayranları Acun Medyayı Basabilir…
Tv8 ekranlarının en heyecanlı yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da Nisa Bölübaşı sağlık sorunlarından dolayı yarışmaya veda etmişti. Acun Medya’dan ise karar çıktı! Gelecek deniyordu, diskalifiyesi verildi. Hayranlarını delirten bu durum ise Acun Medya’yı basmaya kadar yorumlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelecek olan Survivor All Star’ın 15 Ocak Cumartesi günü ekranlara geleceği biliniyordu. Acun Ilıcalı ise Survivor All Star yarışmacılarının birlikte olduğu videoyu yayınladı ama Gönüllüler takımında bir ismin olmaması dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.