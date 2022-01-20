- 20 Oca 2022 - 18:47 G: 20 Oca 2022 - 19:15

Survivor All Star’dan Nisa Bölükbaşı Kararı! Gelecek Deniyordu, Diskalifiyesi Ortaya Çıktı! Hayranları Acun Medyayı Basabilir…

Tv8 ekranlarının en heyecanlı yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da Nisa Bölübaşı sağlık sorunlarından dolayı yarışmaya veda etmişti. Acun Medya’dan ise karar çıktı! Gelecek deniyordu, diskalifiyesi verildi. Hayranlarını delirten bu durum ise Acun Medya’yı basmaya kadar yorumlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelecek olan Survivor All Star’ın 15 Ocak Cumartesi günü ekranlara geleceği biliniyordu. Acun Ilıcalı ise Survivor All Star yarışmacılarının birlikte olduğu videoyu yayınladı ama Gönüllüler takımında bir ismin olmaması dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Oca 2022 - 18:47 Ankara- Yaşam

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