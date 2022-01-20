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20 Oca 2022 - 18:47

Survivor All Star’dan Nisa Bölükbaşı Kararı! Gelecek Deniyordu, Diskalifiyesi Ortaya Çıktı! Hayranları Acun Medyayı Basabilir…

Tv8 ekranlarının en heyecanlı yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da Nisa Bölübaşı sağlık sorunlarından dolayı yarışmaya veda etmişti. Acun Medya’dan ise karar çıktı! Gelecek deniyordu, diskalifiyesi verildi. Hayranlarını delirten bu durum ise Acun Medya’yı basmaya kadar yorumlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…