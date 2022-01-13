EYT'liler Son Durumu Merak Uyandırdı! Bu Tarihlerde İşe Girenler Yaşına Bakılmadan Emekli Edilecek... EYT'liler Nasıl Emekli Olacak?
Bir süredir emeklilik için bekleyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), şimdilerde durumların ne olduğunu merak ediyor. Her gün farklı formüller tartışılan EYT’liler için şimdilerde yeni bir formül daha konuşuluyor. Sizde EYT mağduru iseniz ve EYT'liler ile ilgili detayları merak ediyorsanız buyurun haberimize...
Bir süredir emeklilik için bekleyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), şimdilerde durumların ne olduğunu merak ediyor. Her gün farklı formüller tartışılan EYT’liler için şimdilerde yeni bir formül daha konuşuluyor. Mağduriyetlerini gidermek için düğmeye basılan EYT’lilerin ne zaman ve nasıl emekli olacakları da milyonlarca vatandaşın gündeminde bulunuyor. Peki, EYT’liler nasıl emekli olacak? EYT’liler ne zaman emekli olacak? EYT’lilerin emekli olma şartları neler? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
13 Oca 2022 - 23:03 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sipahi - MEVCUT HÜKÜMET EYT SORUNUNU ÇÖZEK İÇİN PEK ISRARLI DURMUYOR.
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.