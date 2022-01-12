Sibel Turnagöl, Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Eşi Kerem Alışık İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer 

Kerem Alışık’ın eski eşi olan Sibel Turnagül, başarılı kariyerinin ardından sanat camiasının en çok dikkat çeken isimleri arasındaki yerini aldı. Bir süredir magazin takipçilerinin de gündeminde olan Sibel Turnagöl, şimdilere merak edilen ve yaşı ile herkesi şaşırtan isimlerden biri oldu! Peki, Sibel Turnagöl kaç yaşında? Sibel Turnagöl kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…



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