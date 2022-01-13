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13 Oca 2022 - 23:12

Derya Tuna'nın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı, Duyan Şaştı Kaldı! Eski Eşi İbrahim Tatlıses İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

İbrahim Tatlıses ile yaşadığı birliktelik ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Derya Tuna, şimdilerde magazin takipçilerinin mercek altığı isimler arasında yer almaya başladı. İbrahim Tatlıses ile birlikteliğinden İdo lakaplı bir çocuk dünyaya getiren Derya Tuna ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...