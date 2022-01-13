Derya Tuna'nın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı, Duyan Şaştı Kaldı! Eski Eşi İbrahim Tatlıses İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
İbrahim Tatlıses ile yaşadığı birliktelik ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Derya Tuna, şimdilerde magazin takipçilerinin mercek altığı isimler arasında yer almaya başladı. İbrahim Tatlıses ile birlikteliğinden İdo lakaplı bir çocuk dünyaya getiren Derya Tuna ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
İbrahim Tatlıses ile yaşadığı birliktelik ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Derya Tuna, şimdilerde magazin takipçilerinin mercek altığı isimler arasında yer almaya başladı. İbrahim Tatlıses ile birlikteliğinden İdo lakaplı bir çocuk dünyaya getiren Derya Tuna, geçtiğimiz aylarda çocuğunu evlendirmiş ve düğünde giydiği kıyafet ile yıllara meydan okuduğunu adeta kanıtlamıştı.
O fotoğrafların magazin basınını süslemesinin ardından yaşı ile merak edilmeye başlanan Derya Tuna, bakın kaç yaşında çıktı! Peki Derya Tuna kaç yaşında? Derya Tuna kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
13 Oca 2022 - 23:12 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.