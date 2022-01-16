Üç Kuruş Dizisinde İnanılmaz Olay! Kartal'ın Başına Gelenler... Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Görenler Delirdi! Perde Arkası Aralandı, Skandal Çıktı! “Yok Artık”
SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş’a Kartal şoku! Uraz Kaygırlaroğlu öyle bir açıklama yaptı ki, görenler delirdi! Perde arkası aralanırken; skandalda ortaya çıktı! Görenler ise bu duruma “Yok artık” yorumlarına neden oldu! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Uraz Kaygırlaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora, Nursel Köse gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinin son bölümü geçtiğimiz günlerde ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir heyecanla ilerleyen başarılı dizide ise Uraz Kaygırlaroğlu, dizi hakkında skandal bir açıklamada bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.