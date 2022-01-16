- 16 Oca 2022 - 13:13 G: 16 Oca 2022 - 15:42

Üç Kuruş Dizisinde İnanılmaz Olay! Kartal'ın Başına Gelenler... Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Görenler Delirdi! Perde Arkası Aralandı, Skandal Çıktı! “Yok Artık”

SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş’a Kartal şoku! Uraz Kaygırlaroğlu öyle bir açıklama yaptı ki, görenler delirdi! Perde arkası aralanırken; skandalda ortaya çıktı! Görenler ise bu duruma “Yok artık” yorumlarına neden oldu! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Uraz Kaygırlaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora, Nursel Köse gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinin son bölümü geçtiğimiz günlerde ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir heyecanla ilerleyen başarılı dizide ise Uraz Kaygırlaroğlu, dizi hakkında skandal bir açıklamada bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

16 Oca 2022 - 13:13 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masumlar Apartmanı'nda Kimse Böylesini Beklemiyor, Bunu Düşünemiyordu! Önce Dayak Sonra Düğün! Ağzı – Yüzü Yer Değiştirdi, Nikaha Koştu! mask
Masumlar Apartmanı'nda Kimse Böylesini Beklemiyor, Bunu Düşünemiyordu! Önce Dayak Sonra Düğün! Ağzı – Yüzü Yer Değiştirdi, Nikaha Koştu!
EDHO'yla İlgili İnanılmaz Oktay Kaynarca Çıkışı! Resmen Nefret Ediyor, Dizinin Adını Bile Duymak İstemiyor! Eşkıya'nın ve Kaynarca'nın Kaderi Belli Oldu... mask
EDHO'yla İlgili İnanılmaz Oktay Kaynarca Çıkışı! Resmen Nefret Ediyor, Dizinin Adını Bile Duymak İstemiyor! Eşkıya'nın ve Kaynarca'nın Kaderi Belli Oldu...
Masumlar Apartmanı'yla İlgili İnanılmaz Olay! İzleyiciler Şok... Ezgi Mola Çok Zor Durumda! Öyle Bir An Gelecek Ki, İpler Kopacak! Neler Oluyor? mask
Masumlar Apartmanı'yla İlgili İnanılmaz Olay! İzleyiciler Şok... Ezgi Mola Çok Zor Durumda! Öyle Bir An Gelecek Ki, İpler Kopacak! Neler Oluyor?
Teşkilat Dizisi 30. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 16 Ocak 2022 Teşkilat Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 30. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 16 Ocak 2022 Teşkilat Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Elkızı Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 16 Ocak 2022 Elkızı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Elkızı Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 16 Ocak 2022 Elkızı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 16. Bölüm Tek Parça Kesintisiz Full Canlı İzle? 16 Ocak 2022 Yargı Dizisi Yeni Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 16. Bölüm Tek Parça Kesintisiz Full Canlı İzle? 16 Ocak 2022 Yargı Dizisi Yeni Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 47. Bölüm Full Canlı İzle? 15 Ocak 2022 Gönül Dağı Yeni Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 47. Bölüm Full Canlı İzle? 15 Ocak 2022 Gönül Dağı Yeni Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 2022 1.Bölüm Full Canlı İzle? Sürgün Kampı Nedir, Kim Gitti? Survivor 2022 15 Ocak 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 2022 1.Bölüm Full Canlı İzle? Sürgün Kampı Nedir, Kim Gitti? Survivor 2022 15 Ocak 2022 İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 35. Bölüm Tek Parça Kesintisiz Full Canlı İzle? 15 Ocak 2022 Kardeşlerim Yeni Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 35. Bölüm Tek Parça Kesintisiz Full Canlı İzle? 15 Ocak 2022 Kardeşlerim Yeni Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim Dizisine Şok Transfer! Kadir’in Yerine Gelecek, Ortalığı İnletecek! Asiye Hapı Yuttu, Ayvayı Yedi! ATV Ekranları Sallanacak! mask
Kardeşlerim Dizisine Şok Transfer! Kadir’in Yerine Gelecek, Ortalığı İnletecek! Asiye Hapı Yuttu, Ayvayı Yedi! ATV Ekranları Sallanacak!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor'da Akıllara Durgunluk Veren, Milyonları Şoka Sokan Şeyma Subaşı Şoku! Seyirci Şok Oldu! Kimse Bunu Beklemiyordu, Acun Ilıcalı… mask
Survivor'da Akıllara Durgunluk Veren, Milyonları Şoka Sokan Şeyma Subaşı Şoku! Seyirci Şok Oldu! Kimse Bunu Beklemiyordu, Acun Ilıcalı…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Resmen Şiddete Uğradı! “Büyük Çıldırdı, Gözü Döndü!” Alişan’la Boşanma Açıklamasının Ardından… “Yazıklar Olsun” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Resmen Şiddete Uğradı! “Büyük Çıldırdı, Gözü Döndü!” Alişan’la Boşanma Açıklamasının Ardından… “Yazıklar Olsun”
Masumlar Apartmanı'nda Kimse Böylesini Beklemiyor, Bunu Düşünemiyordu! Önce Dayak Sonra Düğün! Ağzı – Yüzü Yer Değiştirdi, Nikaha Koştu! mask
Masumlar Apartmanı'nda Kimse Böylesini Beklemiyor, Bunu Düşünemiyordu! Önce Dayak Sonra Düğün! Ağzı – Yüzü Yer Değiştirdi, Nikaha Koştu!
Hülya Avşar'dan Akıllara Durgunluk Veren "Külot" Açıklaması! Sahneye Külotla... Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! mask
Hülya Avşar'dan Akıllara Durgunluk Veren "Külot" Açıklaması! Sahneye Külotla... Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı!
Masterchef Mehmet Şef Öyle Bir Haldeymiş ki; Kimse İnanamıyor! "Yok Artık..." Agresif ve Sinirli Tavırlarıyla Şok Eden Mehmet Yalçınkaya Öyle Bir Değişmiş Ki… “Bu Kim?” mask
Masterchef Mehmet Şef Öyle Bir Haldeymiş ki; Kimse İnanamıyor! "Yok Artık..." Agresif ve Sinirli Tavırlarıyla Şok Eden Mehmet Yalçınkaya Öyle Bir Değişmiş Ki… “Bu Kim?”
Acun Ilıcalı Hayretler İçerisinde Baktı! Öyle Bir Hale Geldi ki, Şeyma Subaşı Dahil Görenler Şaştı Kaldı! Gerçekler Sosyal Medya Salladı! Meğer… mask
Acun Ilıcalı Hayretler İçerisinde Baktı! Öyle Bir Hale Geldi ki, Şeyma Subaşı Dahil Görenler Şaştı Kaldı! Gerçekler Sosyal Medya Salladı! Meğer…
Alişan Hüngür Hüngür Ağladı! Kardeşi Selçuk'la İlgili Öyle Bir Açıklama Yaptı ki; Milyonlarca Hayranı da Ağladı! mask
Alişan Hüngür Hüngür Ağladı! Kardeşi Selçuk'la İlgili Öyle Bir Açıklama Yaptı ki; Milyonlarca Hayranı da Ağladı!
Teşkilat Dizi Oyuncusu Gürkan Uygun'un Kaç Yaşında Olduğu Merak Uyandırdı: Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Şebnem Uygun İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Teşkilat Dizi Oyuncusu Gürkan Uygun'un Kaç Yaşında Olduğu Merak Uyandırdı: Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Şebnem Uygun İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Teşkilat'ın Ademi'i Yavuz Bingöl'ün Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevilisi Nilşah Ağaoğlu İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Teşkilat'ın Ademi'i Yavuz Bingöl'ün Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevilisi Nilşah Ağaoğlu İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Ayça Ayşin Turan'nın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Alp Navruz İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer   mask
Ayça Ayşin Turan'nın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Alp Navruz İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor'da Akıllara Durgunluk Veren, Milyonları Şoka Sokan Şeyma Subaşı Şoku! Seyirci Şok Oldu! Kimse Bunu Beklemiyordu, Acun Ilıcalı… mask
Survivor'da Akıllara Durgunluk Veren, Milyonları Şoka Sokan Şeyma Subaşı Şoku! Seyirci Şok Oldu! Kimse Bunu Beklemiyordu, Acun Ilıcalı…
Tarım Kredi Market Resmen Çıldırdı, Affetmedi! Bedava Gibi Satıyor... Ne BİM, Ne A101, Ne ŞOK... Böyle Bir İndirim Yok! mask
Tarım Kredi Market Resmen Çıldırdı, Affetmedi! Bedava Gibi Satıyor... Ne BİM, Ne A101, Ne ŞOK... Böyle Bir İndirim Yok!
Alişan’ın Eşi Buse Varol Resmen Şiddete Uğradı! “Büyük Çıldırdı, Gözü Döndü!” Alişan’la Boşanma Açıklamasının Ardından… “Yazıklar Olsun” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Resmen Şiddete Uğradı! “Büyük Çıldırdı, Gözü Döndü!” Alişan’la Boşanma Açıklamasının Ardından… “Yazıklar Olsun”
Masumlar Apartmanı'nda Kimse Böylesini Beklemiyor, Bunu Düşünemiyordu! Önce Dayak Sonra Düğün! Ağzı – Yüzü Yer Değiştirdi, Nikaha Koştu! mask
Masumlar Apartmanı'nda Kimse Böylesini Beklemiyor, Bunu Düşünemiyordu! Önce Dayak Sonra Düğün! Ağzı – Yüzü Yer Değiştirdi, Nikaha Koştu!
Hülya Avşar'dan Akıllara Durgunluk Veren "Külot" Açıklaması! Sahneye Külotla... Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! mask
Hülya Avşar'dan Akıllara Durgunluk Veren "Külot" Açıklaması! Sahneye Külotla... Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı!
Masterchef Mehmet Şef Öyle Bir Haldeymiş ki; Kimse İnanamıyor! "Yok Artık..." Agresif ve Sinirli Tavırlarıyla Şok Eden Mehmet Yalçınkaya Öyle Bir Değişmiş Ki… “Bu Kim?” mask
Masterchef Mehmet Şef Öyle Bir Haldeymiş ki; Kimse İnanamıyor! "Yok Artık..." Agresif ve Sinirli Tavırlarıyla Şok Eden Mehmet Yalçınkaya Öyle Bir Değişmiş Ki… “Bu Kim?”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status