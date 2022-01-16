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16 Oca 2022 - 13:13

Üç Kuruş Dizisinde İnanılmaz Olay! Kartal'ın Başına Gelenler... Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Görenler Delirdi! Perde Arkası Aralandı, Skandal Çıktı! “Yok Artık”

SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş’a Kartal şoku! Uraz Kaygırlaroğlu öyle bir açıklama yaptı ki, görenler delirdi! Perde arkası aralanırken; skandalda ortaya çıktı! Görenler ise bu duruma “Yok artık” yorumlarına neden oldu! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…