- 20 Oca 2022 - 23:21

Gönül Dağı Dizisinde Yürekleri Sızlatan Veda! Seyirci Bunu Kabul Etmeyebilir, Delirebilir! Sonuç Mahvetti, Twitter’da 8,9 Şiddetinde Deprem!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde yürekleri yakıp yıkan veda! Seyircinin bunu kabul etmeyeceği öngörülürken; ekran başındakilerin ise delireceği gündeme bomba gibi düştü. Sonucun mahvettiği Gönül Dağı dizisi, Twitter’da 8,9 şiddetinde depreme neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Gülsim Ali İlhan, Berk Atan gibi isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisi son bölümüyle hem üzüntüyü hem de sevinci yaşatmıştı. Ramazan ve Asuman’ın imkansız aşkında boyut atlanmıştı ama seyirciyi kahreden acı haber ise fragmanla birlikte geldi. Gönül Dağı dizisini yıkan bu gelişme ise dengelerin değişmesine neden oldu. İşte Gönül Dağı dizisinde beklenmeyen o ayrılık!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

20 Oca 2022 - 23:21 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gönül Dağı Dizi Oyuncusundan Şok Eden Ayrılık Açıklaması! İşte Gönül Dağı Dizisinden Ayrılacak O Başrol Oyuncusu … mask
Gönül Dağı Dizi Oyuncusundan Şok Eden Ayrılık Açıklaması! İşte Gönül Dağı Dizisinden Ayrılacak O Başrol Oyuncusu …
Gönül Dağı Dizisinden Ramazan’ın Üzeri Çizildi! Rolü Her Şeyi Bitti, Köyünden Kovuldu! Pılını Pırtını Toplayıp Git… mask
Gönül Dağı Dizisinden Ramazan’ın Üzeri Çizildi! Rolü Her Şeyi Bitti, Köyünden Kovuldu! Pılını Pırtını Toplayıp Git…
Mahkum Dizisinde Katil Kim Merak Uyandırdı! Savcı Fırat’ın Karısı Zeynep’i Kim Öldürdü? Mahkum Dizisinin Orijinalinde Katil Kim? mask
Mahkum Dizisinde Katil Kim Merak Uyandırdı! Savcı Fırat’ın Karısı Zeynep’i Kim Öldürdü? Mahkum Dizisinin Orijinalinde Katil Kim?
Sadakatsiz'de Çok Büyük Şok! Başrol Oyuncusu Cansu Dere, Korona Oldu! Sadakatsiz Bu Hafta Olacak mı? Yayından Kaldırılıyor mu? mask
Sadakatsiz'de Çok Büyük Şok! Başrol Oyuncusu Cansu Dere, Korona Oldu! Sadakatsiz Bu Hafta Olacak mı? Yayından Kaldırılıyor mu?
Masumlar Apartmanı Dizisinin Esra Ruşen'i Öyle Pozlar Verdi Ki, Görenler Eridi! Sutyensiz Kareler Olay Oldu... Esra Ruşen Kimdir? mask
Masumlar Apartmanı Dizisinin Esra Ruşen'i Öyle Pozlar Verdi Ki, Görenler Eridi! Sutyensiz Kareler Olay Oldu... Esra Ruşen Kimdir?
Yargı Dizisinde Engin’in Katili Ortaya Çıktı! Ne Yekta, Ne Neva… Hiç Görülmedi Bile! Kimse Tanıyamıyor, Skandal Ters Köşe! mask
Yargı Dizisinde Engin’in Katili Ortaya Çıktı! Ne Yekta, Ne Neva… Hiç Görülmedi Bile! Kimse Tanıyamıyor, Skandal Ters Köşe!
Masterchef Hasan'a Piyango Vurdu! Yasak Elma'ya İkinci Çağatay Geliyor, Kumru’nun Yeni Hedefi! Karakteri Ortaya Çıktı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Hasan'a Piyango Vurdu! Yasak Elma'ya İkinci Çağatay Geliyor, Kumru’nun Yeni Hedefi! Karakteri Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?
Camdaki Kız Dizisinde Cana Hamile! Herkes Nalan’dan Bebek Bekliyordu, Cana... Sedat Şimdi Ayvayı Yiyecek! Neler Oluyor? mask
Camdaki Kız Dizisinde Cana Hamile! Herkes Nalan’dan Bebek Bekliyordu, Cana... Sedat Şimdi Ayvayı Yiyecek! Neler Oluyor?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Bir Kriz Daha! Önce Rest, Sonra “R” Yok Oldu Bitti, Oktay Kaynarca’nın Dediği Kadar Var! mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Bir Kriz Daha! Önce Rest, Sonra “R” Yok Oldu Bitti, Oktay Kaynarca’nın Dediği Kadar Var!
Mahkum 6. Bölüm 2021 Full İzle! 20 Ocak 2022 Mahkum Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mahkum 6. Bölüm 2021 Full İzle! 20 Ocak 2022 Mahkum Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Gönül Dağı Meryem Kör Mü Merak Uyandırdı? Sevilay Gültekin Kimdir? Nerelidir, Kaç Yaşındadır? İşte Sevilay Gültekin’le İlgili Bilinmeyenler… mask
Gönül Dağı Meryem Kör Mü Merak Uyandırdı? Sevilay Gültekin Kimdir? Nerelidir, Kaç Yaşındadır? İşte Sevilay Gültekin’le İlgili Bilinmeyenler…
Hande Erçel’den Servet Şov! Bir Gömlek, Bir Bot İçin Ödediği Para Dudakları Yara Etti! Asgari Ücretliler Görmesin; Kaç Ev Kirası… mask
Hande Erçel’den Servet Şov! Bir Gömlek, Bir Bot İçin Ödediği Para Dudakları Yara Etti! Asgari Ücretliler Görmesin; Kaç Ev Kirası…
Survivor Batuhan’dan Flaş Sercan Açıklaması! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Acun Ilıcalı Dondu Kaldı! Dominik Adasında 9 Şiddetinde Deprem… mask
Survivor Batuhan’dan Flaş Sercan Açıklaması! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Acun Ilıcalı Dondu Kaldı! Dominik Adasında 9 Şiddetinde Deprem…
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Arasında Demet Özdemir Girdi! “Kerem’in Yeni Aşkı” Ortalık Karıştı! Kimse İstemiyor… mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Arasında Demet Özdemir Girdi! “Kerem’in Yeni Aşkı” Ortalık Karıştı! Kimse İstemiyor…
Survivor All Star Dalga Konusu Oldu! Kendilerini Parçaladılar, Sonuç Hüsran! Şeyma Subaşı’nın Kardeşi Bile… “Bunun İçin Mi?” mask
Survivor All Star Dalga Konusu Oldu! Kendilerini Parçaladılar, Sonuç Hüsran! Şeyma Subaşı’nın Kardeşi Bile… “Bunun İçin Mi?”
Songül Karlı Sütyensiz Spor Pozları Şok Etmişti Yine Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle… Ateşleri Bastırdı, Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “Yandık” mask
Songül Karlı Sütyensiz Spor Pozları Şok Etmişti Yine Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle… Ateşleri Bastırdı, Kan Ter İçerisinde Bıraktı! “Yandık”
Mahkum Dizisinin Onur Tuna Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Seray Kaya İle Yaşları Dikkat Çekti… mask
Mahkum Dizisinin Onur Tuna Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Seray Kaya İle Yaşları Dikkat Çekti…
Masumlar Apartmanı Dizisinin Esra Ruşen'i Öyle Pozlar Verdi Ki, Görenler Eridi! Sutyensiz Kareler Olay Oldu... Esra Ruşen Kimdir? mask
Masumlar Apartmanı Dizisinin Esra Ruşen'i Öyle Pozlar Verdi Ki, Görenler Eridi! Sutyensiz Kareler Olay Oldu... Esra Ruşen Kimdir?
Şeyma Subaşı’nın Kardeşi Alev Alev Yaktı! Minicik Bir Elbise Giydi, Pozlarını Görenler Şaştı Kaldı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Olmuştu… mask
Şeyma Subaşı’nın Kardeşi Alev Alev Yaktı! Minicik Bir Elbise Giydi, Pozlarını Görenler Şaştı Kaldı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Olmuştu…
Müge Anlı canlı yayında ağzından Kaçırdı! Müge Anlı hasta mı, Sağlık Durumu Nedir? Müge Anlı ne tedavisi görüyor... mask
Müge Anlı canlı yayında ağzından Kaçırdı! Müge Anlı hasta mı, Sağlık Durumu Nedir? Müge Anlı ne tedavisi görüyor...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Gönül Dağı Dizisinde Yürekleri Sızlatan Veda! Seyirci Bunu Kabul Etmeyebilir, Delirebilir! Sonuç Mahvetti, Twitter’da 8,9 Şiddetinde Deprem! mask
Gönül Dağı Dizisinde Yürekleri Sızlatan Veda! Seyirci Bunu Kabul Etmeyebilir, Delirebilir! Sonuç Mahvetti, Twitter’da 8,9 Şiddetinde Deprem!
Gönül Dağı Meryem Kör Mü Merak Uyandırdı? Sevilay Gültekin Kimdir? Nerelidir, Kaç Yaşındadır? İşte Sevilay Gültekin’le İlgili Bilinmeyenler… mask
Gönül Dağı Meryem Kör Mü Merak Uyandırdı? Sevilay Gültekin Kimdir? Nerelidir, Kaç Yaşındadır? İşte Sevilay Gültekin’le İlgili Bilinmeyenler…
Gönül Dağı Dizisinden Ramazan’ın Üzeri Çizildi! Rolü Her Şeyi Bitti, Köyünden Kovuldu! Pılını Pırtını Toplayıp Git… mask
Gönül Dağı Dizisinden Ramazan’ın Üzeri Çizildi! Rolü Her Şeyi Bitti, Köyünden Kovuldu! Pılını Pırtını Toplayıp Git…
Gönül Dağı Dizi Oyuncusundan Şok Eden Ayrılık Açıklaması! İşte Gönül Dağı Dizisinden Ayrılacak O Başrol Oyuncusu … mask
Gönül Dağı Dizi Oyuncusundan Şok Eden Ayrılık Açıklaması! İşte Gönül Dağı Dizisinden Ayrılacak O Başrol Oyuncusu …
Gimsa Ayçiçek Yağı Fiyatları Şok Etti! Ayçiçek Yağı Fiyatlarında İnanılmaz İndirim... 4 Litre, 5 Litre Yağlara Büyük Talep Var! Markette Stok Kalmadı... Kaçırmayın! mask
Gimsa Ayçiçek Yağı Fiyatları Şok Etti! Ayçiçek Yağı Fiyatlarında İnanılmaz İndirim... 4 Litre, 5 Litre Yağlara Büyük Talep Var! Markette Stok Kalmadı... Kaçırmayın!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Arasında Demet Özdemir Girdi! “Kerem’in Yeni Aşkı” Ortalık Karıştı! Kimse İstemiyor… mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Arasında Demet Özdemir Girdi! “Kerem’in Yeni Aşkı” Ortalık Karıştı! Kimse İstemiyor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status