Gönül Dağı Dizisinde Yürekleri Sızlatan Veda! Seyirci Bunu Kabul Etmeyebilir, Delirebilir! Sonuç Mahvetti, Twitter’da 8,9 Şiddetinde Deprem!
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde yürekleri yakıp yıkan veda! Seyircinin bunu kabul etmeyeceği öngörülürken; ekran başındakilerin ise delireceği gündeme bomba gibi düştü. Sonucun mahvettiği Gönül Dağı dizisi, Twitter’da 8,9 şiddetinde depreme neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Gülsim Ali İlhan, Berk Atan gibi isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisi son bölümüyle hem üzüntüyü hem de sevinci yaşatmıştı. Ramazan ve Asuman’ın imkansız aşkında boyut atlanmıştı ama seyirciyi kahreden acı haber ise fragmanla birlikte geldi. Gönül Dağı dizisini yıkan bu gelişme ise dengelerin değişmesine neden oldu. İşte Gönül Dağı dizisinde beklenmeyen o ayrılık!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.