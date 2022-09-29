Masterchef Danilo Şefin Restoranının Menü Fiyatları İsyan Ettirdi! Küçücük Su Bile 37 Liraya Yakın! Giden Cebini Boşaltıp Çıkacak! Tek Bir Makarna…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri olarak bulunan İtalyan Şef, Danilo Zanna yakın zamanda İzmir’de bir restoran açmıştı. Restoranında bulunan menü fiyatları ise isyan ettirdi. Küçük boy şişe suyun bile 20 liraya yakın olduğu restorana gidenlerin cebinin boşalıp çıkacağına dair yorumlar arka arkaya geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının sadece ilk sezonunda olmayan Danilo Şef, sempatik tavırlarıyla ve kırık Türkçesiyle çok beğeni topluyordu. Esprili yapısının yanı sıra eğlenceli bir kişilik olan Danilo Şefin yakın zamanda restoran açacağı bilgisi de erişilmişti.
Danilo Şefin imza yemeklerinin yanı sıra her restoranda olan yemeklerinde bulunacağı restoranın menü fiyatları ise akılları yerinden etti, dudakları uçuklattı! Peki, neler oluyor?
Masterchef Danilo Şefin Restoranının Menü Fiyatları
Burrata (Con Tartufo)
Kendi ürettiğimiz burrata peynirimizin yanında iyice doğranmış, yerli üretilen enginar carpaccio, soğuk sıkım zeytinyağı 170 TL
Caprese Con Mozzarella di Bufala
Napoli'nin en meşhur soğuk başlangıcı. Kendi ürettiğimiz manda mozzarella peyniri, taze domates, fesleğen pesto, soğuk sıkım zeytinyağı 175 TL
Carpaccio di Manzo
Ciprani sos, ince dilim bonfile, roka, parmesan peyniri 185 TL
Bruschetta
İnce dilimlenmiş, ızgarada kızartılmış ekşi mayalı ekmek, domates, stracciatella peyniri, füme dil, hardal sos 125 TL
Arancini
Sicilia bölgesine ait 8 saat ağır ateşte pişmiş kaburga eti dolgulu risotto topu, taze domates sos, parmesan peyniri 69 TL
Frittura di Mare
Panelenmiş baby kalamar, levrek, karides, Hatay acı biberli mayonezsso 240 TL
Ana Yemekler
Coscia di Pollo
Ballı hardal sos ile marine edilmiş ağır ateşte pişen kemiksiz tavuk but, baharatlı baby patates, sotelenmiş istiridye mantarı 190 TL
Robespierre
İtalyan klasiği olan ince dilimlenmiş dana bonfile dilimleri, roka salatası, rende parmesan peyniri, balsamic sos 345 TL
Branzino Puttanesca
Izgara levrek fileto, meşhur Akdeniz usulü puttanesca sos, domates, zeytin, maydanoz 305 TL
Pizzalar (Orta)
Margherita Pizza
Domates sosu, el yapımı mozzarella peyniri, fior di latte peyniri, fesleğen 170 TL
Margherita Verace Con Bufala Pizza
El yapımı taze manda mozzarella peyniri, domates sos, fesleğen 195 TL
Quattro Formaggi Pizza (Aggiungere Tartufo)
(4 peynirli pizza.) El yapımı krema, taze mozzarella peyniri, rokfor, parmesan peyniri, provolone peynirleri 210 TL
Pizza Con Pepperoni
Domates sos, mozzarella peyniri, dana pepperoni sucuk, chili biber 225 TL
Pizza Bianca Con Funghi Pizza
Porçini mantarı, dağ mantarları, krema, taze mozzarella peyniri, parmesan peyniri, karamelize soğan, trüf yağı, trüf ezmesi 220 TL
Pizza Con Bresaola
Krema, taze mozzarella peyniri, dana bresaola, yaprak parmesan peyniri, rakula 275 TL
Pizza Con Burrata
Tatlı domates sos, el yapımı taze burrata peyniri, Antep fıstıklı pesto sos, rakula 230 TL
Burgerler
Hamburger
Dana kaburga, döşten burger köftesi, trüflü mayonez, cheddar peyniri, karamelize soğan. Patates kızartması ile 175 TL
Double Hamburger
Dana kaburga, döşten burger köftesi, trüflü mayonez, cheddar peyniri, karamelize soğan. Patates kızartması ile 160 TL
Makarnalar
Lasagna
İtalya'nın en meşhur yemeği. Danilo Zanna imzası ile hazırlanan 15 katlı lasagna. Ağır ateşte pişmiş ragu bolognese sos, taze mozzarella peyniri, rende parmesan peyniri 230 TL
Penne All’Arrabbiata
Acı peperoncino biber, domates sos, parmesan peyniri, fesleğen 160 TL
Tagliatelle Alla Bolognese
Emilia Romagna bölgesinin en meşhur yemeği. Ev yapımı taqliatelle, ağır ateşte 8 saat pişmiş kaburga etinden ragu bolognese sos, rendelenmiş parmesan peyniri, maydanoz sosu 200 TL
Spaghetti di Mare
Mavi kuyruk karidesi, kalamar, Gelibolu taze vongole, iç midye, domates sos, sarımsak, maydanoz 325 TL
Fettuccine Alfredo (Con Tartufo)
Roma usulü gerçek tereyağlı Alfredo sosu, porçini, dağ mantarı, parmesan peyniri 185 TL
Risottos
Risotto di Mare
Mavi kuyruk karidesi, kalamar, Gelibolu taze vongole, iç midye, domates sos, maydanoz 325 TL
Risotto Alle Erbe
İzmir'e ait taze sarımsak, ebegümeci, hardal otu, zeytinyağı 225 TL
Salatalar
Klasik Sezar Salata
Kısık ateşte pişmiş tavuk, marul, Sezar sos, baharatlı kruton ekmek, bulut parmesan peyniri 160 TL
Insalata di Manzo
Yeşil gül marul, kırmızı gül marul, ince dilimlenmiş ızgara bonfile, balsamic glaze sos, zeytinyağı 215 TL
Insalata di Rucola
Roka salatası, taze roka, parmesan peyniri, cherry domates, balsamic glaze sos 120 TL
Tatlılar
Tiramisu
Şef Danilo Zanna'nın imza tatlısı. Mascarpone kreması, ev yapımı kedidili, espresso kahvesi, zabaione sos (Alkolsüzdür.) 115 TL
Napoleone
Roma'nın klasik tatlısı. Diplomat kreması, milföy kıtırı, karamel sos 105 TL
İçecekler
Coca-Cola Zero Sugar (25 cl.) Cam şişe 46 TL
Coca-Cola (25 cl.) Cam şişe 46 TL
Fanta (33 cl.) 46 TL
Sprite (33 cl.) 46 TL
Schweppes Mandarin (25 cl.) Cam şişe 46 TL
San Pellegrino (75 cl.) 86 TL
San Pellegrino (25 cl.) 46 TL
Premium Soda (25 cl.) (Cam Şişe) 38 TL
Su (75 cl.) (Cam Şişe) 37 TL
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.