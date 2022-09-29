Masterchef Danilo Şefin Restoranının Menü Fiyatları İsyan Ettirdi! Küçücük Su Bile 37 Liraya Yakın! Giden Cebini Boşaltıp Çıkacak! Tek Bir Makarna…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının sadece ilk sezonunda olmayan Danilo Şef, sempatik tavırlarıyla ve kırık Türkçesiyle çok beğeni topluyordu. Esprili yapısının yanı sıra eğlenceli bir kişilik olan Danilo Şefin yakın zamanda restoran açacağı bilgisi de erişilmişti.

Danilo Şefin imza yemeklerinin yanı sıra her restoranda olan yemeklerinde bulunacağı restoranın menü fiyatları ise akılları yerinden etti, dudakları uçuklattı! Peki, neler oluyor?

Masterchef Danilo Şefin Restoranının Menü Fiyatları

Burrata (Con Tartufo)

Kendi ürettiğimiz burrata peynirimizin yanında iyice doğranmış, yerli üretilen enginar carpaccio, soğuk sıkım zeytinyağı 170 TL

Caprese Con Mozzarella di Bufala

Napoli'nin en meşhur soğuk başlangıcı. Kendi ürettiğimiz manda mozzarella peyniri, taze domates, fesleğen pesto, soğuk sıkım zeytinyağı 175 TL

Carpaccio di Manzo

Ciprani sos, ince dilim bonfile, roka, parmesan peyniri 185 TL

Bruschetta

İnce dilimlenmiş, ızgarada kızartılmış ekşi mayalı ekmek, domates, stracciatella peyniri, füme dil, hardal sos 125 TL

Arancini

Sicilia bölgesine ait 8 saat ağır ateşte pişmiş kaburga eti dolgulu risotto topu, taze domates sos, parmesan peyniri 69 TL

Frittura di Mare

Panelenmiş baby kalamar, levrek, karides, Hatay acı biberli mayonezsso 240 TL

Ana Yemekler

Coscia di Pollo

Ballı hardal sos ile marine edilmiş ağır ateşte pişen kemiksiz tavuk but, baharatlı baby patates, sotelenmiş istiridye mantarı 190 TL

Robespierre

İtalyan klasiği olan ince dilimlenmiş dana bonfile dilimleri, roka salatası, rende parmesan peyniri, balsamic sos 345 TL

Branzino Puttanesca

Izgara levrek fileto, meşhur Akdeniz usulü puttanesca sos, domates, zeytin, maydanoz 305 TL

Pizzalar (Orta)

Margherita Pizza

Domates sosu, el yapımı mozzarella peyniri, fior di latte peyniri, fesleğen 170 TL

Margherita Verace Con Bufala Pizza

El yapımı taze manda mozzarella peyniri, domates sos, fesleğen 195 TL

Quattro Formaggi Pizza (Aggiungere Tartufo)

(4 peynirli pizza.) El yapımı krema, taze mozzarella peyniri, rokfor, parmesan peyniri, provolone peynirleri 210 TL

Pizza Con Pepperoni

Domates sos, mozzarella peyniri, dana pepperoni sucuk, chili biber 225 TL

Pizza Bianca Con Funghi Pizza

Porçini mantarı, dağ mantarları, krema, taze mozzarella peyniri, parmesan peyniri, karamelize soğan, trüf yağı, trüf ezmesi 220 TL

Pizza Con Bresaola

Krema, taze mozzarella peyniri, dana bresaola, yaprak parmesan peyniri, rakula 275 TL

Pizza Con Burrata

Tatlı domates sos, el yapımı taze burrata peyniri, Antep fıstıklı pesto sos, rakula 230 TL

Burgerler

Hamburger

Dana kaburga, döşten burger köftesi, trüflü mayonez, cheddar peyniri, karamelize soğan. Patates kızartması ile 175 TL

Double Hamburger

Dana kaburga, döşten burger köftesi, trüflü mayonez, cheddar peyniri, karamelize soğan. Patates kızartması ile 160 TL

Makarnalar

Lasagna

İtalya'nın en meşhur yemeği. Danilo Zanna imzası ile hazırlanan 15 katlı lasagna. Ağır ateşte pişmiş ragu bolognese sos, taze mozzarella peyniri, rende parmesan peyniri 230 TL

Penne All’Arrabbiata

Acı peperoncino biber, domates sos, parmesan peyniri, fesleğen 160 TL

Tagliatelle Alla Bolognese

Emilia Romagna bölgesinin en meşhur yemeği. Ev yapımı taqliatelle, ağır ateşte 8 saat pişmiş kaburga etinden ragu bolognese sos, rendelenmiş parmesan peyniri, maydanoz sosu 200 TL

Spaghetti di Mare

Mavi kuyruk karidesi, kalamar, Gelibolu taze vongole, iç midye, domates sos, sarımsak, maydanoz 325 TL

Fettuccine Alfredo (Con Tartufo)

Roma usulü gerçek tereyağlı Alfredo sosu, porçini, dağ mantarı, parmesan peyniri 185 TL

Risottos

Risotto di Mare

Mavi kuyruk karidesi, kalamar, Gelibolu taze vongole, iç midye, domates sos, maydanoz 325 TL

Risotto Alle Erbe

İzmir'e ait taze sarımsak, ebegümeci, hardal otu, zeytinyağı 225 TL

Salatalar

Klasik Sezar Salata

Kısık ateşte pişmiş tavuk, marul, Sezar sos, baharatlı kruton ekmek, bulut parmesan peyniri 160 TL

Insalata di Manzo

Yeşil gül marul, kırmızı gül marul, ince dilimlenmiş ızgara bonfile, balsamic glaze sos, zeytinyağı 215 TL

Insalata di Rucola

Roka salatası, taze roka, parmesan peyniri, cherry domates, balsamic glaze sos 120 TL

Tatlılar

Tiramisu

Şef Danilo Zanna'nın imza tatlısı. Mascarpone kreması, ev yapımı kedidili, espresso kahvesi, zabaione sos (Alkolsüzdür.) 115 TL

Napoleone

Roma'nın klasik tatlısı. Diplomat kreması, milföy kıtırı, karamel sos 105 TL

İçecekler

Coca-Cola Zero Sugar (25 cl.) Cam şişe 46 TL

Coca-Cola (25 cl.) Cam şişe 46 TL

Fanta (33 cl.) 46 TL

Sprite (33 cl.) 46 TL

Schweppes Mandarin (25 cl.) Cam şişe 46 TL

San Pellegrino (75 cl.) 86 TL

San Pellegrino (25 cl.) 46 TL

Premium Soda (25 cl.) (Cam Şişe) 38 TL

Su (75 cl.) (Cam Şişe) 37 TL

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