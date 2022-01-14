Ayça Ayşin Turan'nın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında, Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Alp Navruz İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Şimdilerde yeni bir aşka yelken açmış olan Ayça Ayşin Turan, Ada Masalı isimli dizide partnerliğini yapan Alp Navruz ile aşk yaşadığını kabul etti. Paylaştığı o fotoğraf ile her şeyi kabul eden Ayça Ayşin Turan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Şimdilerde yeni bir aşka yelken açmış olan Ayça Ayşin Turan, Ada Masalı isimli dizide partnerliğini yapan Alp Navruz ile aşk yaşadığını kabul etti. Paylaştığı o fotoğraf ile her şeyi kabul eden Ayça Ayşin Turan, şimdilerde magazin takipçilerinin sıkı markajına yakalandı. Aralarındaki yaş farkı ile herkesi şaşırtan magazin dünyasının yeni çiftinin yaşları bakın kaç çıktı! Peki, Ayça Ayşin Turan kaç yaşında? Ayça Ayşin Turan kimdir, aslen nereli? Ayça Ayşin Turan sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
14 Oca 2022 - 00:15 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.