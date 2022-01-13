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13 Oca 2022 - 08:40

Lerzan Mutlu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Demet Akalın İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir yasak aşk iddiası ile karşı karşıya gelen Lerzan Mutlu ve Demet Akalın cephesinde ipler iyice gerildi. Konuyla ilgili Demet Akalın’a sert çıkan Lerzan Mutlu, diline geleni asla esirgemedi. Sizde Lerzan Mutlu ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size çok özel ayrıntılar...