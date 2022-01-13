Lerzan Mutlu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Demet Akalın İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir yasak aşk iddiası ile karşı karşıya gelen Lerzan Mutlu ve Demet Akalın cephesinde ipler iyice gerildi. Konuyla ilgili Demet Akalın’a sert çıkan Lerzan Mutlu, diline geleni asla esirgemedi. Sizde Lerzan Mutlu ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size çok özel ayrıntılar...
Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir yasak aşk iddiası ile karşı karşıya gelen Lerzan Mutlu ve Demet Akalın cephesinde ipler iyice gerildi. Konuyla ilgili Demet Akalın’a sert çıkan Lerzan Mutlu, diline geleni asla esirgemedi. Bu gelişmelerin üzerine magazin takipçileri tarafından sıkı takibe alınan ikili arasındaki yaş farkı ise, herkesi bir hayli hayrete düşürdü. Peki, Lerzan Mutlu kaç yaşında? Lerzan Mutlu kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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13 Oca 2022 - 08:40 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.