- 16 Oca 2022 - 14:57 G: 16 Oca 2022 - 15:41

Masumlar Apartmanı'nda Kimse Böylesini Beklemiyor, Bunu Düşünemiyordu! Önce Dayak Sonra Düğün! Ağzı – Yüzü Yer Değiştirdi, Nikaha Koştu!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde skandal üzerine skandal! Önce dayak yedi, sonra düğüne koştu. Ağzı yüzü yer değiştiren isim, nikaha koşar adımlarla gidince ortalık karıştı. Böylesini kimse düşünmemişti ama görenlerin ağzı açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı dizsinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben, ailesine ve sevdiklerini yemeğe davet etmişti. Yemekte skandallar arka arkaya patlarken; yemek sonrasında ise Han, sevdiği kadınla birlikte kalmak için evine gitmişti. Pencereden kendisinin evlerine baktığını gören Han ise dışarı çıkmıştı. Daha sonra ise başına gelmeyen kalmamıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Oca 2022 - 14:57 Ankara- Yaşam

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