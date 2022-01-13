Survivor Panorama – Ekstra Sunucuları Komple Değişti! Acun Ilıcalı Öyle İsimleri Koltuğa Oturtacak Ki… Geçen Senenin İki Büyük Aşkı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un kısa bir süre önce All Star olacağı açıklanmıştı. All Star kadrosunda kimlerin olacağı da ortaya çıkmıştı. Survivor Panorama ve Ekstra’da görev alan isimlerinde All Star’da olmasıyla birlikte kadro komple değişikliğe gitti! Acun Ilıcalı öyle isimlerle anlaşmaya gitti ki, görenler delirdi! Geçen seneye aşklarıyla damga vuran isimler bile yan yana…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının çekimleri ise geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Acun Ilıcalı ise çekimlerin başladığını canlı yayın yaparak duyurmuştu. All Star kadrosunda bulunan Sema Aydemir ve Mert Öcal’ın yerine ise Panorama – Ekstra’da öyle isimler geldi ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.