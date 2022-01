Anasayfa/

13 Oca 2022 - 10:55

Survivor Panorama – Ekstra Sunucuları Komple Değişti! Acun Ilıcalı Öyle İsimleri Koltuğa Oturtacak Ki… Geçen Senenin İki Büyük Aşkı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un kısa bir süre önce All Star olacağı açıklanmıştı. All Star kadrosunda kimlerin olacağı da ortaya çıkmıştı. Survivor Panorama ve Ekstra’da görev alan isimlerinde All Star’da olmasıyla birlikte kadro komple değişikliğe gitti! Acun Ilıcalı öyle isimlerle anlaşmaya gitti ki, görenler delirdi! Geçen seneye aşklarıyla damga vuran isimler bile yan yana…