- 13 Oca 2022 - 14:26 G: 13 Oca 2022 - 14:32

Yargı Dizisinde Engin’in Asıl Katili Ortaya Çıktı! Ne Ceylin, Ne Neva! Kanal D Sallanacak, Televizyon Dünyası Yeniden Yazılıyor! Meğer…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Engin’in asıl katili resmen ortaya çıktı! Engin’in katilinin baş şüphelisi olarak Ceylin içeri alınmıştı ama birçok kişi bu cinayeti Ceylin’e konduramamıştı. Neva’dan şüphelenen izleyiciye büyük şok resmen geldi. Kanal D’yi sallayacak olan bu olayın; televizyon dünyasını da yeniden yazacağı ortaya çıkardı! Meğer Engin’in katili…

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Gelen son bölümüyle nefesleri kesen Yargı dizisinde Ceylin için, sevdiği kadın için kendi mesleğinden vazgeçen Savcı Ilgaz, avukat olarak Ceylin’i savunmaya başlamıştı. Ceylin için eski nişanlısının yanına giden Ilgaz, Ceylin’in tutuksuz yargılanmasını istemişti. Peki, neler oluyor?

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13 Oca 2022 - 14:26 Ankara- Yaşam

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