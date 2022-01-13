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13 Oca 2022 - 14:26

Yargı Dizisinde Engin’in Asıl Katili Ortaya Çıktı! Ne Ceylin, Ne Neva! Kanal D Sallanacak, Televizyon Dünyası Yeniden Yazılıyor! Meğer…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Engin’in asıl katili resmen ortaya çıktı! Engin’in katilinin baş şüphelisi olarak Ceylin içeri alınmıştı ama birçok kişi bu cinayeti Ceylin’e konduramamıştı. Neva’dan şüphelenen izleyiciye büyük şok resmen geldi. Kanal D’yi sallayacak olan bu olayın; televizyon dünyasını da yeniden yazacağı ortaya çıkardı! Meğer Engin’in katili…