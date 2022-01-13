Yargı Dizisinde Engin’in Asıl Katili Ortaya Çıktı! Ne Ceylin, Ne Neva! Kanal D Sallanacak, Televizyon Dünyası Yeniden Yazılıyor! Meğer…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Engin’in asıl katili resmen ortaya çıktı! Engin’in katilinin baş şüphelisi olarak Ceylin içeri alınmıştı ama birçok kişi bu cinayeti Ceylin’e konduramamıştı. Neva’dan şüphelenen izleyiciye büyük şok resmen geldi. Kanal D’yi sallayacak olan bu olayın; televizyon dünyasını da yeniden yazacağı ortaya çıkardı! Meğer Engin’in katili…
Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Gelen son bölümüyle nefesleri kesen Yargı dizisinde Ceylin için, sevdiği kadın için kendi mesleğinden vazgeçen Savcı Ilgaz, avukat olarak Ceylin’i savunmaya başlamıştı. Ceylin için eski nişanlısının yanına giden Ilgaz, Ceylin’in tutuksuz yargılanmasını istemişti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.